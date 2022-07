Santa Fé: avenida que serve de acesso a Taquaruçu será duplicada

A Avenida Perimetral Norte, no Setor Santa Fé, será duplicada. A ampliação das faixas de rolagem da via que é opção de acesso ao distrito de Taquaruçu, em Palmas, vai trazer melhoria para o trânsito no setor. Nesta sexta-feira, 22, a avenida passa por tratamento de sub-base, etapa do processo de terraplanagem.

Com galerias de rede de drenagem já aterradas, outras vias também já estão no processo de terraplanagem. Na Avenida São João, atrás da Escola de Tempo Integral (ETI) Caroline Campelo, está sendo executado o tratamento de base, e na Rua SF 09 está sendo feito lançamento de base. A previsão é que o pavimento asfáltico comece a chegar a essas avenidas já no início de agosto de 2022.

O empresário João Paulo Álvara tem uma distribuidora de gás na avenida e está com grande expectativa em ver o asfalto e as calçadas chegarem até sua porta. “Vai ficar muito melhor, já vi muito acidente aqui nessa avenida porque o trânsito é complicado. O movimento não é para uma avenida de faixa única”, destacou.

Drenagem

Outra equipe trabalha na preparação de fundo com brita em vala onde será instalada galeria dupla de drenagem pluvial na Rua SF 26. A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp) pede colaboração a todos os moradores para respeito ao isolamento das ruas em obras e compreensão acerca dos transtornos temporários.

Infrastrutura completa

Ao todo o Santa Fé recebe investimento de R$ 16 milhões em obras. Segundo a Seisp, o Programa de Requalificação Urbana de Palmas beneficiará o bairro com execução de drenagem pluvial, terraplanagem, pavimentação asfáltica, sinalização viária e calçadas acessíveis. O programa recebe financiamento do Banco do Desenvolvimento da América Latina (CAF). A empresa executora é a Coceno – Construtora Centro Norte Ltda. O prazo de cumprimento do contrato entre Prefeitura de Palmas e a empresa é de 18 meses.

Ao todo, essa segunda etapa de investimentos de obras financiadas pelo CAF somam R$ 28 milhões, incluindo infraestrutura viária para o Morada do Sol, Morada do Sol I e Morada do Sol III, cujas obras também estão em andamento.



Autor: Juliana Matos / Secom Palmas