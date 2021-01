Saneamento básico é essencial na prevenção da dengue, explica BRK Ambiental

…

As altas temperaturas e as chuvas intensas aumentam a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor do vírus da Dengue, e o saneamento possui um papel fundamental no combate à doença.

A forma mais eficaz de prevenção à dengue é evitando a reprodução do mosquito, que ocorre em locais com água parada. Por isso, a coleta e o tratamento de esgoto são importantes para evitar os criadouros do mosquito.

No entanto, interromper a transmissão da dengue vai além dos trabalhos promovidos pela BRK Ambiental no sistema de esgoto, porque o saneamento básico engloba também o descarte correto do lixo, ação que necessita da conscientização da população. Nesse sentido, o lixo sólido descartado na rua ou em terrenos baldios pode se tornar focos da dengue. Além disso, quando descartado inadequadamente, através dos ralos da pia ou do chuveiro, por exemplo, pode provocar o entupimento e rompimento das tubulações de esgoto.

Diante desses exemplos, é importante que a população sempre verifique em seus imóveis possíveis locais que podem acumular água parada. A BRK Ambiental alerta também para o armazenamento da água tratada nas caixas d’água.

De acordo com Sandra Leal, engenheira da concessionária em Palmas, o recomendado é que a limpeza da caixa d’água seja realizada periodicamente. “É importante verificar se a caixa d’água está de fato vedada, para evitar que o mosquito entre e se prolifere. Recomendamos que a limpeza e verificação da vedação da caixa d’água seja feita no mínimo a cada seis meses”, explica Sandra.

A BRK Ambiental possui um portal com dicas para ajudar você a prevenir a saúde da sua família e vizinhança. Confira: https://busqueporprevencao.com.br