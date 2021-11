Salários dos servidores públicos estaduais serão pagos neste sábado, 27

Os salários dos servidores públicos estaduais, referentes à folha de novembro, serão pagos pelo Governo do Tocantins neste sábado, 27, disponíveis para saque ao longo do dia. Serão injetados na economia estadual R$ 183.961.297,12, valor da folha líquida.

O governador em exercício do Estado do Tocantins, Wanderlei Barbosa, destaca que o pagamento antecipado volta a ser feito em um único dia devido à queda nos números de covid-19 no Estado. “Temos um cenário mais tranquilo, com as atividades voltando a sua normalidade, não havendo necessidade mais de manter o pagamento escalonado. No entanto, seguiremos efetuando o pagamento de forma antecipada para que os nossos servidores possam honrar seus compromissos e o principal, fomentando a economia local”, destaca.