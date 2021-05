Sala reservada para o Programa Justiça Restaurativa é inaugurada no Centro Integrado 18 de maio

Na manhã do Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes – 18 de maio foi inaugurado o espaço de escuta especializada e de realização dos Círculos de Construção e Paz no Centro Integrado 18 de maio. O Programa Justiça Restaurativa é uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) de diálogo entre vítima, ofensor e comunidade.

O intuito dos círculos é promover um espaço seguro no qual os participantes possam construir relacionamentos e desenvolver conjuntamente a solução para os conflitos que os envolvem.

O espaço de escuta especializada funcionará no Centro de Atendimento Integrado 18 de Maio que já conta com os serviços da Delegacia de Proteção da Criança e Adolescente (DPCA), Delegacia da Criança e Adolescente (DECA), equipe psicossocial do Instituto Médico Legal (IML), setor de Sexologia Forense, com exames Periciais, sala de apoio aos Conselhos Tutelares e Plantão Social da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Palmas.

Entre as atividades desenvolvidas no Centro 18 de Maio estão: o atendimento a crianças e adolescentes vítimas e/ou testemunhas das diversas formas de violência, violência física, violência psicológica, violência sexual (que engloba o abuso sexual, a exploração sexual comercial e o tráfico de pessoas para fins de exploração sexual) e violência institucional.