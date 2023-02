Saiba onde encontrar atendimento de saúde no período carnavalesco em Palmas

No Carnaval é comum que aumente as demandas relacionadas à saúde, por conta da grande movimentação de pessoas durante a folia. Em Palmas, somente as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) oferecem atendimento de urgência e emergência de baixa e média complexidade. O Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Caps AD) também estará aberto para atendimento. Saiba a seguir onde procurar atendimento conforme a região que você estiver.

A Capital dispõe de três UPAs: a Norte, que funciona na Arno 21 (203 Norte); a Sul, localizada na Rua Perimetral 2, Quadra 72/73, no setor Jardim Aureny II; e também a deTaquaralto, localizada no Setor Sul, próximo à Avenida Tocantins, em Taquaralto. Todas funcionam 24 horas, todos os dias da semana, incluindo feriados e finais de semana. O Samu pode ser acionado pelo telefone 192 a qualquer hora do dia e o Caps AD, localizado na Arno 12 (105 Norte), exclusivamente para os pacientes já acolhidos.

A Secretaria Municipal da Saúde de Palmas (Semus) informa que o serviço de emergência considera condições que impliquem sofrimento intenso ou risco iminente de morte, exigindo, portanto, tratamento médico imediato. Já a urgência é uma condição imprevista com ou sem risco potencial à vida, onde o indivíduo necessita de assistência médica imediata.

O objetivo dessas unidades é descongestionar as emergências hospitalares e oferecer atendimento ágil e eficiente para a população. Ao chegar à Upa, o paciente é recebido por um profissional de saúde, que avalia a gravidade do seu caso e define a ordem de atendimento, priorizando os casos mais urgentes.

As UPAs contam com equipes multidisciplinares, formadas por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêuticos, assistentes sociais e outros profissionais de saúde. Essas equipes estão preparadas para atender a diversas demandas, como febre alta, cortes, ferimentos, crises de asma, pressão alta, fraturas, infarto e derrame, dentre outros.

Demais serviços

Os serviços nos demais setores da Semus, na sede e nas Unidades de Saúde da Família (USFs) retomam normalmente na próxima quarta-feira, 22, a partir das 7 horas. O mesmo vale para a aplicação das vacinas contra covid-19, influenza e demais imunizantes do calendário infantojuvenil, adulto, gestante e idoso.

