Saiba como vão funcionar as feiras da Capital na véspera do Ano Novo

A Prefeitura de Palmas, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Emprego (Sedem), informa o cronograma de funcionamento das feiras da Capital, durante a semana de celebração do Ano Novo.

Conforme o planejamento, a Feira da 304 Sul tem um dia a mais de atividade, e haverá antecipação do dia funcionamento da Feira do Aureny I. As demais feiras irão operar normalmente.

De acordo com a Diretoria de Abastecimento e Comercialização da Sedem, a Feira da 304 Sul (Arse 31), que funciona sempre às terças e sextas, funcionará também nesta quinta, 30, das 8 às 21 horas e na sexta-feira,31, das 8 às 18 horas.

Na Feira do Aureny I, houve alteração no dia de funcionamento, que ocorre normalmente sempre aos sábados e domingos, e, no período, passa a atender o público na véspera do Ano Novo, ou seja, dia 31, das 8 às 18 horas e no domingo, 02, das 8h às 12 horas.

A Diretoria informou ainda que a manutenção e as adequações nos dias de funcionamento das feiras tradicionais visam facilitar que a população possa aproveitar as diversas opções das feiras distribuídas pela Capital, e adquirir uma variedade de produtos para as celebrações das festividades de Natal e Fim de Ano.

Confira abaixo a programação da Semana do Ano Novo

Feira da 304 Sul (Arse 31):

– (quinta) 30/12, das 8 às 21 horas

– (sexta) 31/12, das 8 às 18 horas

Feira da 1.106 Sul (Arse 122):

-(quinta) 30/12, das 8 às 21 horas

Feira do Aureny I:

– (sexta) 31/12, das 8 às 18 horas

– (domingo) 02/01/22, das 8 às 12 horas

Feira da 307 Norte (Arno 33):

– (sexta) 31/12, das 8 às 18 horas

– (domingo) 02/01/ 22, das 8 às 12 horas

Feira do Bosque:

– (domingo) 02/01/22, das 15 às 21 horas