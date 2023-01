Saiba como participar das oficinas gratuitas da Fundação Cultural de Palmas

O público ainda pode participar das oficinas de artes do Centro de Criatividade da Fundação Cultural de Palmas (FCP), iniciadas nesta segunda-feira, 16. Ofertadas de forma totalmente gratuitas as aulas seguem até o dia 20 de janeiro. O objetivo é estimular o interesse pela arte e oferecer um tempo recreativo para crianças e adultos durante o período de férias.

No total, nove oficinas são oferecidas com turmas diárias, distribuídas no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, Espaço +Cultura Atriz e Educadora Marcélia Belém, na Arse 131 (1304 S), Pracinha da Cultura no setor Morada do Sol e Casa de Cultura Prof.ª Maria dos Reis em Taquaruçu.

A estudante Tanize Viçosa Cardoso falou sobre sua participação na oficina de escultura que aconteceu no Espaço Cultural nesta segunda-feira. “Eu achei incrível, aprendi algumas técnicas e fiquei encantada pela arte. Quero muito dar continuidade e produzir mais algumas peças”, disse Tanize.

Participação

As inscrições para as oficinas devem ser feitas na hora, por ordem de chegada. Basta comparecer no dia e horário, com os materiais necessários, de acordo com a oficina de interesse. Nos casos em que há limite de participantes, a classificação será por ordem de chegada. Serão ofertadas aulas de canto popular, contação de histórias com origami, dança, escultura, pintura, violão e música.

Veja mais informações

1 – Teatro

Professor: Tales Victor Pontes

Local: Espaço Cultural José Gomes Sobrinho

Dias: 16 a 20 de janeiro, das 8h30 às 12 horas

Objetivo: Apresentar a estrutura do curso de teatro e criar um espetáculo

Faixa etária: 8 a 98 anos.

Vagas: Ilimitadas

Materiais: caderno, lápis, canetas e garrafa com água.

2 – Contação de Histórias com Origami

Professora: Arabelle Hadife

Local: Espaço +Cultura Atriz e Educadora Marcélia Belém- Arse 131(1304 S)

Dias: 18 e 20 de janeiro, das 17 às 18 horas.

Objetivo: Proporcionar um momento de descontração e integração familiar

Faixa etária: livre

Vagas: Ilimitadas

Materiais: Papel de origami 15×15

3 – Canto Popular

Professora: Jaciane Oliveira de Freitas

Local: Espaço Cultural José Gomes Sobrinho

Dias: 18 e 19 de janeiro, das 14 às 18 horas

Objetivo: estimular e desenvolver sonoridades e habilidades vocais para a construção do cantor

Faixa etária: a partir dos 16 anos

Vagas: 15 por dia

Materiais: garrafa com água e roupas confortáveis

4 – Pintura

Professora: Giorgia Barreto

Local: Espaço Cultural José Gomes Sobrinho

Dia: 19 de janeiro

Turma 1: das 9 às 12 horas (de 8 a 14 anos)

Turma 2: das 15 às 18 horas (de 8 a 14 anos)

Turma 3: das 19 às 21 horas (a partir de 18 anos)

Objetivo: estimular a criatividade, abordar a originalidade, refletir sobre o criar como ato intuitivo, propiciar interação e atividades coletivas; estimular autoconfiança e concentração.

Vagas: 10 por turma

Materiais: objetos recicláveis, cola branca, tesoura sem ponta, lápis, lápis de cor, giz de cera e barbante.

5 – Dança

Professor: Felipe Trindade

Local: Casa da Cultura Prof.ª Maria dos Reis – Taquaruçu

Dias: 20 de janeiro, da 19 às 21 horas

Objetivo: Propiciar aos participantes conhecimento para que eles possam compreender a dança, estilo forró, como cultura social e histórica do movimento humano; possibilitar diferentes experiências corporais e socioculturais, apresentando os diferentes compassos e ritmos e refletir criticamente em conjunto com os alunos sobre o contexto da realidade dos conteúdos da dança imersos no estilo forró.

Faixa etária: a partir dos 15 anos

Vagas: 20 pessoas

Materiais: tênis e roupas práticas leves.

6 – Música/Violão

Professor: Kamuel Isaac

Local: Casa de Cultura Prof.ª Maria dos Reis – Taquaruçu

Dias: 23 e 24, das 14 às 18 horas

Objetivo: dicas, conselhos e orientações para uma boa performance no palco.

Faixa etária: a partir dos 10 anos, para bandas, solo ou duos.

Vagas: 10 por dia

Materiais: instrumento leve e repertório (não obrigatório)