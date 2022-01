Saiba como denunciar desrespeito aos protocolos de prevenção à Covid-19 na Capital

A Prefeitura de Palmas alerta que as forças de segurança do Município e do Estado seguem com as ações de fiscalização para garantir o cumprimento das medidas estabelecidas contra a proliferação da Covid-19. A população, ao flagrar atos de desrespeito às medidas, pode fazer denúncias e acionar as equipes de fiscalização por meio dos canais de atendimentos no 153, 190, via o Sistema Integrado de Operações (Siop), ou no 0800-6464-156 e 3212-7144, para contatar a Ouvidoria do Município.

De acordo com a Diretoria de Fiscalização Urbana da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Serviços Regionais (Sedusr), ao denunciante é assegurado o total sigilo ao fornecer as informações.

Os fiscais de Obras e Posturas, juntamente com a Vigilância Sanitária Municipal (Visa), mantém plantão para atender denúncias de irregularidades, seja em estabelecimentos comerciais, propriedades privadas e em locais que promovam festas sem autorização prévia do poder público.

O alerta é necessário em razão do aumento dos casos de infecção pelo vírus na Capital registrado nos últimos boletins emitidos pela Secretaria Municipal da Saúde (Semus). O uso de máscaras de proteção, álcool em gel para higienização e o distanciamento social, além das doses de imunização conforme orienta os órgãos da Saúde, devem ser mantidos para diminuir a taxa de infecção da Covid-19 e suas variantes.