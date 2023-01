Sai resultado provisório da prova discursiva do concurso do TJTO e prazo para recurso segue até esta quinta (12/1)

O resultado provisório da prova discursiva do concurso do Quadro de Pessoal Efetivo do Poder Judiciário do Estado do Tocantins foi divulgado no Diário Eletrônico da Justiça de segunda-feira (9/1). Também foi aberto o prazo para interposição de recursos, que poderá ser realizada até as 11h59 (horário de Brasília-DF) desta quinta-feira (12/1), no site da Fundação Getulio Vargas.

O certame está ofertando, ao todo, 63 vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de contador/distribuidor, de nível superior, e técnico judiciário, de nível médio. Os salários iniciais variam de R$ 5.625,38 a R$ 9.417,98, dependendo do cargo.