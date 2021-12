Ronaldo Dimas empossa diretorias do Podemos Mulher

Texto: Assessoria

Com o tema “Aqui é nosso lugar. Mais mulheres na política”, o Podemos Mulher reuniu centenas de pessoas em uma noite especial em Araguaína. A reunião foi iniciada com mensagem da deputada federal e presidente nacional do Podemos, Renata Abreu que deu boas-vindas e reforçou o apoio a Ronaldo Dimas na pré-campanha ao governo do estado.

O evento também foi marcado pela solenidade de posse das novas diretorias no estado e município. O Podemos Mulher estadual passa a ser presidido pela veterinária e suplente de deputada estadual, Márcia Helena. A vereadora de Araguaína, Zezé Cardoso, foi empossada como vice-presidente. “O partido que mais tem se destacado por escolher pessoas sérias e com passado limpo. A nossa missão é fazer com que as mulheres cumpram cada vez mais esse papel importante na política”, comentou a presidente Márcia Helena.

Zezé Cardoso, única vereadora mulher eleita em 2018, comentou sobre o cenário político e a perspectiva com a formação do Podemos Mulher. “Aqui é um encontro de gente que realmente se preocupa com este estado. Tenho certeza que na próxima eleição não será apenas uma vereadora na Câmara, mas várias. Para mostrar o quanto nosso papel é fundamental. Estou muito feliz em contribuir com este processo que é envolver nossas mulheres e guerreiras. Isso é valorização”, disse a vice-presidente estadual.

O presidente estadual do partido e pré-candidato ao governo do Tocantins, Ronaldo Dimas também deu posse às representantes do Podemos Mulher em Araguaína. Valéria Domingues é a nova presidente e Vânia Coelho Nascimento é a vice-presidente do Podemos Mulher municipal. “Hoje o Podemos Mulher mostra o quanto nós mulheres temos um papel fundamental para nosso estado e país. Eu tenho muito orgulho de fazer parte desse projeto que é feito por pessoas comprometidas. O Podemos vai fazer muito por este Tocantins com todas nós juntas e ajudando Ronaldo Dimas a transformar essa realidade que vivemos”, disse Vânia Coelho.

A presidente municipal do Podemos Mulher destacou o crescimento da participação feminina na política e a estratégia adotada pelo partido.”O que o Podemos está fazendo é modelo para este país. Fazer parte desse envolvimento mostra que estamos no caminho certo. A gente vai crescer ainda mais nessa missão de trazer mais mulheres para reforçar essa boa política que transforma a vida das pessoas”, falou Valéria Domingues.

A reunião também contou com a presença do prefeito Wagner Rodrigues, do vice Marcus Marcelo, vereadores e pré-candidatos e pré-candidatas a deputado estadual e federal. “O Podemos não veio para fazer o de sempre. A nossa proposta é clara que é o trabalho com valorização. Todas essas pessoas empossadas têm história e trabalho prestado com muita honra e respeito. Estamos dando espaço para quem de fato deseja ver um Tocantins melhor”, finalizou Ronaldo Dimas.