Ricardo Ayres é nomeado vice-líder do Republicanos na Câmara Federal

Por Romilton Pereira/Jornal Folha do Tocantins

O deputado federal, Ricardo Ayres (Republicanos/TO), após tomar posse como deputado federal nesta quarta-feira (1º), foi nomeado vice-líder do Republicanos. O Partido conta com 42 deputados e quatro senadores.

Escolhido por deputado federal Hugo Motta (PB), líder do partido, Ayres comentou a nomeação em seu Instagram. “Assumo um grande desafio, principalmente neste momento de pacificação que o Brasil enfrenta, e farei o meu melhor no desempenho da função, prezando sempre pelo trabalho em equipe e na defesa dos interesses do país e do nosso Tocantins. O Republicanos é um partido forte e coeso e assim nortearei minhas ações. Vamos juntos por um Tocantins a Mil”, afirmou.

Além de conduzir a discussão e a votação de propostas, os líderes e vice-líderes acumulam uma série de atribuições importantes. No Plenário, cabe ao líder ou vice-líder orientar a bancada quanto ao voto; falar pela bancada no período destinado às comunicações das lideranças; e inscrever integrantes da bancada no horário destinado às comunicações parlamentares. Nas comissões, têm a prerrogativa de encaminhar as votações e pedir a verificação do quórum para validar uma determinada votação, mesmo que não seja integrante da comissão.

Na função de líderes ou vice-líder de um partido político, o parlamentar acumula uma série de atribuições importantes no processo legislativo e na articulação política. São prerrogativas dos líderes e vice-líderes: proferir comunicados de liderança em qualquer momento da sessão; orientar sua bancada durante votação em Plenário; indicar membros da bancada que irão integrar as comissões; participar dos trabalhos de qualquer comissão (mesmo daquelas em que não for integrante), sem direito a voto, mas podendo requerer verificação de votação; registrar candidatos a cargos da Mesa e inscrever membros da bancada para comunicações parlamentares.

Os líderes (podendo delegar aos vice-líderes) podem se pronunciar a qualquer momento da sessão, por período proporcional ao número de membros das respectivas bancadas, com o mínimo de três e o máximo de dez minutos, cabendo à Liderança do Governo, da Minoria, da Oposição e da Maioria oito minutos para cada uma.