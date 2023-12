Réveillon em Palmas terá ampla estrutura e mais de oito horas de shows

Para fechar 2023 e abraçar a chegada de 2024, a Prefeitura de Palmas fará um espetáculo grandioso e repleto de momentos memoráveis na Praia da Graciosa. A Gestão Municipal se prepara para receber os palmenses e visitantes com uma grande infraestrutura, a festa já encatará com sua decoração e um palco grandioso, simbolizando a contagem regressiva para a chegada do ano novo. E o grande momento, a queima de fogos, será no lago e promete iluminar o céu palmense com um grande espetáculo de pirotecnia.

Na tarde desta quarta-feira, 20, o presidente da Agência Municipal de Turismo (Agtur), Giovanni Assis, se reuniu com as forças de segurança pública, de saúde, de fiscalização e segurança no trânsito para apresentar o mapa do evento e como a estrutura será montada na Praia da Graciosa, que contará no dia com um grande esquema de segurança, com a participação da Polícia Militar e Corpo Bombeiros Militar auxiliando a Gestão Municipal.

Na parte musical, que terá como atração principal a cantora Manu Bathidão, as apresentações terão início a partir das 19 horas com o DJ Matheus Perez, seguido de Keythe Araújo, DJ Lélis, Manu, Melissa Lima e Cleyton Farias. A previsão de encerramento é para 4 horas do dia 1º de janeiro de 2024.

A festa ainda terá uma vila gastronômica com 15 pontos de vendas de caldo, hambúrguer, cachorro-quente, bolos, doces, tortas, pastel, tapiocas, açaí, sorvetes, massas, derivados de milho e espetinho; mais cinco vagas para comercialização de bebidas. Também terão cinco vagas para instalação do food truck.

O palco esse será instalado ao lado da quadra de areia, com a concha virada para a ponte. A vila gastronômica e food truck ficarão serão montados na área do estacionamento. O acesso será feito por duas entradas, que terão dois postos das forças de segurança; ao longo do local da festa terão mais quatro pontos elevados para uso das forças policiais; e, viaturas e equipes estarão em diversos pontos da praia. A Virada do Ano também contará com uma forte estrutura de saúde.

“Festejar também é importante e é parte da nossa cultura celebrar a virada do ano. Em nossas casas já estamos fazendo aquela faxina e desapego; estamos avaliando o que vivemos em 2023 e planejando o 2024. Além de ser uma festa que fomenta a economia de Palmas, o réveillon é o espaço do encontro, da celebração das nossas conquistas e de renovar as energias para os desafios futuros”, ressalta o presidente Giovanni. Ele reforça que a prefeita Cinthia Ribeiro quer fazer uma festa que motive, traga esperança e celebre os grandes feitos que Palmas terá em 2024.

