Reunião do Programa Eletivas Fila Zero é realizada em Porto Nacional

Prefeito participou de encontro na manhã desta terça-feira (18) em que foi apresentado o programa Eletivas Fila Zero, criado pela Senadora Kátia Abreu, que visa zerar a fila de espera por cirurgias eletivas pelo SUS em todo o estado do Tocantins. Os cinco tipos de cirurgia comtempladas são: Hérnia, Vesícula, Histerectomia, Laqueadura, Períneo.

O Prefeito Ronivon Maciel disse estar honrado com essa parceria, pois a sua gestão visa priorizar a saúde.

Segundo as diretrizes do programa que foram repassadas, o paciente que deseja ser atendido deve procurar o posto de saúde da sua cidade para atendimento com o médico clínico e realização de exames, após isso, será chamado conforme ordem já estabelecida na regulação.

Estiveram presentes também, a Secretária Municipal da Saúde, Lorena Martins, a Superintendente da Secretaria Municipal da Saúde, Domingas Thayse, o Chefe de Gabinete, Ailton Francisco, e o Assessor Parlamentar da Senadora Kátia Abreu, Deliel Barbosa.

ELETIVAS FILA ZERO

De acordo com dados apresentados pela assessoria da Senadora, na primeira etapa do programa, serão destinados mais de R$ 9 milhões para a realização dessas cirurgias. Inicialmente, serão atendidos os pacientes que já foram regulados pelos municípios, mas que estão há meses na fila de espera pela cirurgia eletiva.

A estimativa é que moradores de todos os 139 municípios do estado sejam atendidos até 2022.