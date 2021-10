Reunião do Colégio Nacional de Secretários de Segurança Pública debate estratégias de enfrentamento à criminalidade em Palmas

Discutir estratégias que possibilitem a adoção de políticas públicas mais eficientes no enfrentamento à criminalidade e também propor soluções que resultem em uma segurança pública mais fortalecida em todas as unidades federativas do Brasil, foram alguns dos temas discutidos durante a tarde desta quarta-feira, 6, durante o 78º Encontro Nacional do Colégio de Secretários de Segurança Pública (CONSESP). O evento acontece no Palácio Araguaia em Palmas e teve início na manhã desta quarta-feira, 06.

Durante toda a tarde, os secretários estaduais e demais representantes se reuniram no auditório do Palácio Araguaia com o objetivo de trocar experiências e também assistir a palestras com enfoque na ação integrada dos vários órgãos que compõem a segurança pública em âmbito federal e estadual. Como anfitrião do evento, o Secretário de Estado da Segurança Pública do Tocantins, Cristiano Sampaio, que também é o presidente do CONSESP, mediou as palestras e debates com o objetivo de propor ações práticas que resultem em ganhos efetivos a nível nacional.

Um dos temas mais relevantes e de bastante enfoque foi a questão do financiamento da segurança pública para que ela seja ainda mais eficiente na proteção ao cidadão e na defesa dos interesses da sociedade.

Ao longo da reunião, houve a apresentação do programa Brasil Mais, da Polícia Federal, que permite o georreferenciamento de todo o território nacional e possibilita às forças de segurança pública ter um maior controle das atividades ilícitas que ocorram em todos os pontos do território nacional. Além disso, representantes da Secretaria Nacional de Segurança Pública apresentaram o programa Habite Seguro, do Governo Federal, que é voltado para o financiamento de imóveis aos integrantes da Segurança Pública de todo o Brasil.

Também foram tratadas questões técnicas com relação a adoção de estratégias e protocolos integrados de atuação das forças de segurança no enfrentamento às várias modalidades do crime organizado. Nesse sentido, representantes de duas empresas de tecnologia disponibilizaram aos secretários, seus mais novos e avançados produtos e soluções tecnológicas voltados à área da segurança pública.

Novos dispositivos que permitem o reconhecimento facial, bem como, a adoção de softwares e aplicativos inteligentes e câmeras de alta resolução mais inteligentes e que aumentam a capacidade de investigação e vigilância e elevam os níveis de segurança do cidadão, bem como dos operadores de segurança pública estavam entre os produtos apresentados.

No encerramento das atividades do primeiro dia do encontro nacional, o secretário Cristiano Sampaio fez uma avaliação positiva do evento, frisando que o conjunto de soluções apresentadas para a segurança pública tornam as polícias muito mais eficientes e contribuem para uma maior segurança de todo o Brasil. “Quando você reúne aqueles que operam diariamente na lida da segurança pública, a nível nacional, discutindo seus problemas e propondo soluções, é possível ter um caminho muito promissor para que possamos ser muito mais eficientes na nossa tarefa. Então essa troca de experiências e boas práticas, discutindo os problemas e pensando soluções, facilita muito nosso trabalho”, ponderou o secretário.

O mesmo pensamento é compartilhado pelo secretário de segurança pública do Distrito Federal, Júlio Danilo da Silva Ferreira. “Hoje debatemos diversos assuntos de interesse da pasta da segurança pública com a apresentação de ações de capacitação, financiamento e também abordamos assuntos que envolvem os muitos desafios e eventuais vulnerabilidades que podem ser discutidos e solucionados de forma conjunta. Além disso, também foram apresentadas soluções tecnológicas que podem ser aplicadas no âmbito da segurança pública no que diz respeito ao enfrentamento à criminalidade dos problemas que são comuns a todos os estados”, disse o secretário.

Também presente ao evento, o secretário da Segurança Pública do Estado do Paraná, coronel Rômulo Marinho Soares classificou a reunião como muito positiva e, também importante, ressaltar que eventos como esse propiciam a troca de experiências, e atualiza todos os gestores da SSPs do Brasil com protocolos e técnicas modernas e eficazes que podem fazer a diferença no combate à criminalidade.

“O evento também serve para estreitar a cooperação entre os gestores da segurança pública do Brasil e também unificar as práticas e soluções com base no que há de mais avançado no enfrentamento ao crime. Essa reunião do colegiado se faz necessária, uma vez que os programas e ideias aqui anunciados vão embasar ações futuras a serem replicadas em todos os estados da federação. Assim é bastante significativo ter todos os representantes da Segurança Pública do Brasil reunidos em um só local e pensando em conjunto soluções para otimizar recursos e dotar as polícias e demais forças de segurança com técnicas modernas e soluções criativas que advém da troca de ideias e experiências de todos aqui presentes”, disse o coronel Rômulo.