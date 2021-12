Retrospectiva 2021: Fundação da Juventude de Palmas encerra ano com retorno de atividades presenciais com jovens

Fonte: Assessoria

O ano de 2021 foi marcado pelo retorno às atividades presenciais na Fundação Municipal da Juventude de Palmas (FJP). Tão logo os números de contaminação pelo novo coronavírus começaram a diminuir e os decretos municipais permitiram a retomada das atividades presenciais, a instituição retomou os projetos com as políticas públicas para a juventude, a exemplo do Cartão do Estudante, curso de empreendedorismo, oficinas, curso pré-vestibular e campanha de doação de sangue, com mais de 80 bolsas coletadas.

Desde a sua criação, a FJP alcançou milhares de adolescentes e jovens de 15 a 29 anos com projetos em diferentes frentes de atuação, entre as quais ações de combate ao uso de drogas, auxílio no transporte escolar, oficinas de empreendedorismo e profissionalizantes e premiação a jovens influenciadores.

Nos últimos dois anos, no entanto, por conta da pandemia da Covid-19, as ações presenciais com os jovens foram reduzidas seguindo as orientações de determinadas por decretos municipais e estaduais, impactando temporariamente políticas públicas com recurso federal que não puderam ser desempenhadas de forma remota, pois não contavam com aprovação do governo federal para tal modalidade, mas que agora retornaram após a flexibilização do isolamento social.

Cartão do Estudante

Com o retorno das aulas presenciais nas universidades e institutos profissionalizantes federais, a Fundação da Juventude contemplou mais de 170 alunos, universitários e técnicos federais, com o Cartão do Estudante para assegurar transporte público de acordo com a quantidade de aulas semanais comprovadas pelos alunos. Para os estudantes que frequentam as aulas até três vezes por semana foi creditado mensalmente o valor de R$ 33,75; quatro vezes semanais o valor é de R$ 45,00; cinco vezes, R$ 56,25; e, por último, R$ 67,50 para aqueles que frequentam as aulas seis vezes por semana ou mais.

Estação 2.0

A Fundação da Juventude também realizou Processo Seletivo Simplificado (PPS) do projeto Estação 2.0, que selecionou centenas de jovens para participarem de 12 oficinas profissionalizantes, que tiveram início em outubro de 2021 e seguem até final do ano de 2022.

O programa oferece oficinas em diversas áreas de atuação, e tem como foco a profissionalização de centenas de jovens de baixa renda da Capital. As oficinas são as seguintes: Eco agente, Marketing Pessoal, Grafite, Panificação, Produção de Eventos, Empreendedor (Administração), Instrução à Música, Empreendedor (Contábeis), Dança, Teatro, Empreendedor (Marketing), Formação de Jovens Líderes, Mídias Sociais e Jovens Captadores.

Juventude Empreendedora

Em parceria com o Conselho Nacional de Juventude, a FJP ofereceu o curso Juventude Empreendedora, de forma on-line, para mais de 1.400 jovens da Capital, que tiveram aulas sobre economia, finanças, técnica de vendas, legislação e outras matérias pertinentes ao desenvolvimento do senso empreendedor.

Parcerias

A Juventude apoiou diretamente com aporte financeiro o Projeto Germinar da Secretaria Municipal de Educação, que contribuirá com a alimentação escolar; e o projeto Recicla kids, que alcançará mais de 20 mil crianças da rede escolar municipal com palestras sobre reciclagem.

Para o próximo ano, o presidente da Fundação da Juventude de Palmas, João Pedro Claret, ressalta que aumentará as parcerias com a Secretaria Municipal de Educação (Semed) e a Fundação Municipal do Esporte e Lazer (Fundesportes), e outras entidades, com o intuito de alcançar um maior número de jovens e adolescentes e entregar todas as políticas públicas que esse público demanda.