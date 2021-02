Retorno Retorno gradativo de atividades presenciais marca nova etapa na educação do Tocantins

Após adotarem os procedimentos necessários para garantir a segurança dos estudantes e profissionais da educação, unidades de ensino da rede estadual do Tocantins iniciaram nesta segunda-feira, 8, o retorno presencial gradativo de suas atividades. O primeiro dia foi marcado por ações voltadas a orientar os estudantes nos cuidados a serem adotados.

O planejamento da Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc) considera os dados da Secretaria de Estado da Saúde (SES), orientando que as aulas sejam iniciadas pelas escolas das localidades que registraram menor incidência de casos de Covid-19 nos últimos dias. Entre outros equipamentos disponibilizados pela Seduc, estão as máscaras, que estão sendo entregues para todos os estudantes e profissionais.

A secretária Adriana Aguiar esteve nesta segunda-feira em algumas escolas da rede estadual para acompanhar o retorno das atividades presenciais. “Temos 147 unidades de ensino aptas a retornarem às atividades ao longo da semana. Hoje, estamos visitando unidades escolares para acompanhar de perto as adequações que foram realizadas. Esse primeiro momento é de adaptação para as escolas que estão retornando. Um momento para fortalecer o diálogo com pais e estudantes”, explicou Adriana Aguiar.

A titular da Seduc acompanhou as atividades no Colégio Estadual Darcy Ribeiro, em Pugmil; no Colégio Estadual David Barbosa Rolins, em Marianópolis; na Escola Estadual Professor Zacharias Nunes da Silva e no Colégio Estadual Tenente Salvador Ribeiro, em Santa Rosa do Tocantins; e no Colégio Estadual Fulgêncio Nunes, em Chapada da Natividade.

Acolhimento e orientações

Os estudantes do Colégio Estadual Darcy Ribeiro, após uma atividade de acolhimento, participaram de palestra com orientações sobre as atitudes que precisam ter nesse retorno. “Com os cuidados que estão sendo adotados: uso das máscaras, distanciamento, uso do álcool, acredito que vai ser muito tranquilo. Eu estou achando muito bom esse retorno”, comemorou Ione Luz da Mota Silva, que é responsável por um estudante matriculado na unidade de ensino.

Para o retorno das atividades, as escolas estão preparando os estudantes para uma nova realidade. “Este, sem dúvida, é um momento muito marcante para a educação tocantinense. Estamos vivenciando mais uma etapa no retorno das aulas, em que seguiremos com uma parceria muito estreita com toda a comunidade escolar, as secretarias municipais de Saúde e, cada um fazendo sua parte, vamos vencer mais este desafio”, frisou Adriana Aguiar.

Estudantes comemoram

Aluna do 6° ano do Colégio Estadual David Barbosa Rolins, em Marianópolis, Cristiane Queiroz de Moura, 11 anos, comemorou a volta gradativa das atividades presenciais. “Estava com muita saudade da escola. Mesmo voltando em uma realidade totalmente diferente, seguindo distanciamento, eu estou muito feliz. Meus professores fizeram muita falta, estava com saudade de ouvir as explicações aqui na escola”, apontou.

Mikael Lucas Soares, 15 anos, estudante do 9° ano, da Escola Estadual Professor Zacharias Nunes da Silva, em Santa Rosa, falou da emoção em voltar para a escola. “Estávamos esperando esse dia. A escola é a base, é amor, e nós não podíamos ficar sem a escola. O aprendizado que adquirimos aqui é primordial para a garantia do nosso futuro. Estou muito feliz, acho que todos os alunos estão”, comemorou.

EPIs

Para garantir a segurança dos estudantes e dos profissionais, a Seduc destinou para as escolas, além de máscaras, outros Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), tais como álcool em gel, dispenser de álcool em gel para parede, álcool 70% e termômetro digital. As escolas ainda receberam material de comunicação visual de orientação e demarcação dos espaços escolares.

Outros equipamentos, tais como protetor facial, aventais, luvas, tapetes sanitizantes poderão ser adquiridos pelas unidades escolares, por meio de recursos oriundos da gestão descentralizada ou do aporte recebido por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) Emergencial.