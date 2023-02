Resultado do concurso do TCE/TO é divulgado e homologado pelo presidente da Corte

O resultado final com os aprovados no concurso público do Tribunal de Contas do Tocantins (TCE/TO) está disponível no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV) (clique aqui), banca responsável pela aplicação do certame. Na manhã desta sexta-feira, 10, o presidente da Corte, conselheiro André Luiz de Matos Gonçalves, homologou o resultado após se reunir de forma virtual com o diretor da Fundação, Carlos Augusto Costa, onde falaram sobre todo o processo de realização do concurso.

“O concurso público modifica a vida das pessoas e a do Tribunal. A expectativa é a melhor possível, já que cada vaga foi disputada por centenas de candidatos e sabemos que foi uma seleção muito bem feita”, ressaltou o conselheiro.

O presidente do TCE destacou ainda que os próximos passos serão de preparação dos aprovados. “O Tribunal está dimensionando o treinamento para receber essas pessoas e também instrumentalizar o estágio probatório. Então, quanto mais empenho no treinamento, melhor será o desempenho no estágio probatório”, enfatizou o conselheiro. E completou: “Os aprovados começam a tomar posse em maio”.

Ainda durante a reunião, o diretor da FGV destacou que foi um prazer trabalhar com o Tribunal de Contas do Tocantins. “Vale destacar que foi um processo tranquilo e sem intercorrência jurídica”, pontuou Carlos Costa. O presidente André Matos aproveitou a oportunidade e agradeceu a Fundação pelo trabalho realizado.

Também participaram da reunião os conselheiros substitutos Márcio Aluízio Moreira Gomes (presidente da Comissão do Concurso) e Adauton Linhares (ex-presidente da Comissão do Concurso); o procurador-geral de Contas Oziel Pereira dos Santos; a servidora e membro da comissão do concurso Cejane Aires Alves de Andrade; o chefe de gabinete da presidência, David Torres; a chefe de gabinete de conselheiro Rosanna Albuquerque; e Caroline Santana Pires, da Fundação Getúlio Vargas.

Provas

A aplicação das provas aconteceu no dia 16 de outubro de 2022, em seis colégios da capital tocantinense. Foram ofertadas 55 vagas para os cargos de Auditor de Controle Externo, Analista Técnico e Assistente de Controle Externo.

Confira aqui a lista dos aprovados.

O resultado também foi publicado no Boletim Oficial do Tribunal de Contas. Confira no documento abaixo.