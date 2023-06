Restaurantes populares atenderão normalmente na sexta-feira, 9

A Prefeitura de Palmas, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Sedes), informa que nesta quinta-feira, 8, os estabelecimentos credenciados no Programa Restaurante Popular da Prefeitura de Palmas, não funcionarão para os usuários credenciados, devido ao feriado religioso. Portanto, na sexta-feira, 9, atendimento será normal à populaçãoque tem direito ao benef.

Na Agência de Transporte Coletivo de Palmas (ATCP), informa que, em razão do feriado religioso, o transporte coletivo funcionará nesta quinta-feira, 8, com escala de sábado, com acréscimo de motoristas reservas caso haja necessidade. A cobrança da tarifa nas catracas segue normalmente. Na sexta-feira, sábado e domingo, seguem os horários normais, sem nenhuma alteração.

O atendimento ao público nas três Unidades do Resolve Palmas, localizadas na Avenida JK, em Taquaralto e no Shopping Capim Dourado, também estão suspensos, conforme o Decreto da Prefeitura. O atendimento nas unidades do órgão voltam ao normal na segunda-feira, 12.

Sedes

Os serviços de interesse público da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Sedes) funcionarão em regime de plantão, como os conselhos tutelares (atendimento 24 horas) e serviço de Plantão Social (regime das 7 da manhã às 19 horas).

Telefones úteis Sedes

Serviço Plantão Social – (63) 99237-5282;

Conselho Tutelar Norte (63) 99210-5134;

Conselho Tutelar região Central (63) 99210-4982;

Conselho Tutelar Região Sul I (63) 99210-5185;

Conselho Tutelar Região Sul II (63) 99210-5111;