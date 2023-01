Restaurantes Comunitários de Palmas receberão estrutura modernizada, Wi-Fi grátis, ambientes climatizados, cozinha própria equipada e paisagismo

.

Por Romilton Messias/Folha do Tocantins

“Faça chuva ou sol, o ritmo das obras públicas em Palmas, não pára”, comenta a Prefeita Cinthia Ribeiro no Instagram e enfatiza que a reformas e ampliações dos Restaurantes Comunitários da região Norte e Sul da Capital estão sendo acompanhadas por ela, e que, espera entregar as obras antes da conclusão do prazo contratual, que é de 180 dias. Reitera também, o credenciamento para inscritos no CadÚnico e frisa que o valor por refeição não sofrerá alteração.

O espaço receberá nova estrutura modernizada, Cozinha própria e equipada, Wi-Fi grátis, Ambientes climatizados, novo espaço para convivência no salão principal, paisagismo, tornando o local mais confortável e seguro.

Cinthia afirma na publicação que: “Faça chuva ou sol, o ritmo das obras públicas em Palmas, não para. Tem uma delas que acompanho de muito perto, pelo seu grande alcance social: a reforma e ampliação dos restaurantes comunitários da região Norte e Sul. A revitalização da unidade da região norte está em ritmo acelerado. O local já está recebendo a revitalização e a instalação de uma cozinha bem equipada para que o usuário receba uma refeição de muito mais qualidade, feita no próprio restaurante. Me apresentaram um contratual de 180 dias para entregarem as duas obras, mas espero que essa entrega se dê bem antes. Também é importante destacar que segue aberta a oportunidade do credenciamento de restaurantes com interesse em ofertar refeições para pessoas inscritas no CadÚnico. Serão oferecidas até 3 mil refeições por dia, sem alteração no valor pago pelos usuários”, conclui.

