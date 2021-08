Residentes da Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas participam do curso Lian Gong em 18 Terapias

Começa nesta terça-feira, 17, às 14 horas, o curso Lian Gong em 18 Terapias, destinado aos residentes que estão no segundo ano do Programa de Residência em Saúde Coletiva da Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (Fesp). O treinamento está sendo oferecido pela Fesp e pela Secretaria Municipal da Saúde (Semus) e terá continuidade nos dias 24 e 31 de agosto, no auditório do Instituto Vinte de Maio (IVM).

A fisioterapeuta e facilitadora do curso, Tiemi Kojo, explica que o Lian Gong em 18 Terapias é considerado uma atividade física de leve intensidade, de baixo custo financeiro e que proporciona diversos benefícios para os adeptos. “A prática de exercícios físicos é uma das formas mais eficientes para prevenir diversas doenças crônicas não transmissíveis. Por isso, é tão importante formar novos profissionais e promover esse tipo de ginástica terapêutica entre a comunidade”, enfatizou.

O programa do curso prevê aulas expositivas sobre história, fundamentos e conceitos do Lian Gong, além da parte prática, somando um total de 12 horas. As aulas serão presenciais e em função disso os participantes seguirão todos os protocolos de segurança, como o uso de máscaras faciais e o distanciamento social adequado.

O Curso

O Lian Gong é uma ginástica corporal chinesa reconhecida pela Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do SUS por proporcionar muitos benefícios físicos, mentais e sociais aos praticantes. A técnica é utilizada nas unidades de saúde da família de Palmas desde 2010 e vem apresentando resultados positivos, conforme informações da Área Técnica de Doenças e Agravos Não Transmissíveis da Semus.