Residência Fesp 2022: prazo para solicitação de taxa de isenção termina neste sábado, 06

Os interessados em solicitar isenção de taxa de pagamento do processo seletivo de candidatos para residência em área profissional de Saúde da Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (Fesp) têm até este sábado, 06, para fazer a requisição. Basta ao candidato acessar este link, preencher o formulário de inscrição e selecionar a opção para requerer a isenção da taxa de pagamento.

A seleção oferece 102 vagas e está prevista no Edital 01/2022 da Fesp, por meio do Sistema Integrado Saúde Escola para o Sistema Único de Saúde (Sise-SUS) do município de Palmas (TO) e a Comissão de Residência Multiprofissional em Saúde do Centro Universitário Luterano de Palmas (Coremu/Ceulp).

Podem requerer isenção do pagamento da taxa de inscrição os candidatos que comprovarem enquadramento nas seguintes hipóteses, cumulativamente: ter a inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), devendo anexar no ato da inscrição a folha resumo do cadastro único V7 emitido pelo Cras nos anos de 2020 ou 2021, assinada e carimbada, e com o Número de Identificação Social (NIS) atribuído pelo CadÚnico.

O candidato que solicitar a isenção do pagamento deve ficar atento aos prazos e, em caso de indeferimento, deverá acessar o sistema de inscrição, gerar e efetuar o pagamento do boleto dentro dos prazos estipulados no edital. Caso o candidato não cumpra as exigências legais, a sua inscrição será cancelada.

Não será concedida isenção do pagamento da taxa de inscrição ao candidato que: omitir informações e/ou torná-las inverídicas; fraudar e/ou falsificar documentação; deixar de apresentar os documentos exigidos neste edital para a concessão do benefício; não observar os prazos estabelecidos no edital.

As informações prestadas no ato da inscrição e a documentação apresentada serão de inteira responsabilidade do candidato, podendo responder, a qualquer momento, por crime contra a fé pública, o que acarretará a sua eliminação do processo seletivo.

O resultado final da solicitação de isenção da taxa de inscrição será divulgado no site ww.ulbra-to.br/residencias-saude. Confira lista de documentação completa aqui.

Processo seletivo

O processo seletivo visa o ingresso de novos residentes nos programas multiprofissional e uniprofissional da parceria Fesp-Ceulp/Ulbra, sendo eles, Programas de Residências Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade; Multiprofissional em Saúde Mental; Multiprofissional em Saúde Coletiva; Uniprofissional em Enfermagem Obstétrica; Uniprofissional em Clínica Integrada de Adultos, e Uniprofissional em Medicina Veterinária.

Os alunos regularmente matriculados nos Programas de Residência Multiprofissional e Uniprofissional em Área Profissional da Saúde terão direito à bolsa do Ministério da Saúde no valor de R$ 4.106,09 (quatro mil, cento e seis reais e nove centavos), podendo este valor ser revisado/reajustado, conforme legislação pertinente e vigente. Receberão ainda, auxílio de R$ 800,00 do Programa Municipal de Bolsa de Estudo e Pesquisa para a Educação pelo Trabalho (PET Palmas).

Poderão inscrever-se profissionais graduados nas áreas de Biomedicina; Ciências Biológicas (Bacharelado e Licenciatura); Educação Física (Bacharelado); Enfermagem; Farmácia; Fisioterapia; Medicina Veterinária; Nutrição; Odontologia; Psicologia; Serviço Social e Terapia Ocupacional.