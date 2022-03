Representantes da Federação de Comunicadores de Turismo são recepcionados na Agtur

Por Semus | Prefeitura de Palmas

14/03/2022 – Publicado às 05:27

A presidente da Agência Municipal de Turismo (Agtur), Mila Jaber, recebeu nesta sexta-feira, 11, em seu gabinete, no Centro de Convenções Arnauld Rodrigues, os presidentes Nacional e Estadual da Federação Brasileira de Comunicadores e Jornalistas de Turismo (Febtur).

Durante o encontro a presidente fez uma breve explanação sobre o Festival Gastronômico de Taquaruçu (FGT), ressaltando a importância do evento para a gastronomia local e turística, bem como, suas pretensões de eleva-lo ao patamar de evento de divulgação nacional. “Sabemos que o turismo hoje tem um viés forte na busca de experiências, e temos na gastronomia o carro-chefe, por isso, estamos investindo na profissionalização e valorização do FGT, para assim, podermos divulga-lo nacionalmente, mantendo o regionalismo, e promovendo a qualidade para bem receber os turistas”, ressaltou a gestora.

O presidente Nacional da Febtur, e também jornalista da revista prazeres da Mesa, Gorgônio Loureiro, por sua vez, aproveitou o encontro primeiramente para apresentar a recém-criada instituição a qual representa, destacando que ela veio com o intuito de ser uma nova proposta de divulgar o turismo no Brasil. “Não queremos apenas divulgar o turismo, queremos estar dentro do turismo, com novas propostas para divulgar, e a gastronomia é um elemento extremamente importante para divulgar as culturas de um local, esse é o diferencial da nossa instituição”, destacou

Presidente regional e diretora nacional da Febtur, a jornalista, Seleucia Fontes, destacou o potencial de belezas naturais e cultura gastronômica, mas que ainda são pouco explorados. “A culinária regional agrega valor à divulgação das regiões turísticas. O Festival gastronômico de Taquaruçu se tornou uma referência para a Capital, bem como o biscoito ‘Amor Perfeito’ atrai turistas a Natividade, a paçoca de carne seca mais famosa do Estado é feita em Arraias”. Ela ainda destaca as ótimas favoráveis do trade turístico de Palmas para receber os turistas. “Nós queremos apresentar Palmas como uma referência em restaurantes de qualidade e uma cidade com uma rede hoteleira forte. Hoje, é muito curto o tempo de permanência do turista que passa pela Capital rumo ao Jalapão, as Serras Gerais e outros destinos. Nós queremos mostrar que Palmas é um ótimo destino turístico, tanto pelos seus atrativos, quanto pela sua oferta de serviços”, disse.

Os representantes da Febtur oficializaram o convite a presidente da Agtur para participar do primeiro 1º Famtour Gastronômico, evento voltado para a gastronomia realizado pela instituição que inicia nesta sexta-feira, 11, e vai domingo, 13. O evento faz parte do projeto Brasil Turismo Gastronômico, em Palmas, e ressalta a relevância do segmento na prática turística, e tem o objetivo de contemplar todos os Estados participantes da Febtur Nacional.

“Permanecer em Palmas é uma proposta que nós, jornalistas que moramos aqui, e que conhecemos a cidade queremos abraçar e compartilhar nos outros estados. A cidade merece mais atenção, maior visitação turística e a oferta gastronômica é a grande pedida para explorarmos a temática turística”, finalizou Seleucia Fontes.