Reparos de iluminação pública se concentram na região Central

Com a conclusão da instalação da decoração luminosa de Natal, várias áreas da Capital estão recebendo reforço no atendimento de pedidos de troca de lâmpadas ou manutenção de luminárias. Nesta quinta-feira, 22, a concentração de atendimentos acontece em quadras da região Central. São elas as Arse 12 (106 Sul), Arse 13 (108 Sul), Arse 14 (110 Sul), Arse 21(204 Sul), Arse 23 (208 Sul), Arse 24 (210 Sul), Arse 25 (205 Sul), Arse 32 (306 Sul), Arse 33 (308 Sul), Arso 33 (307 Sul) e Arse 122 (1206 Sul).

Segundo a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp), há atendimentos previstos para correção de circuito elétrico na entrada da Praia da Graciosa e praça da Arse 61 (604 Sul) e manutenção de rede de iluminação pública na Arso 41 (403 Sul). Outra equipe está designada à recuperação de enfeites natalinos na Praia da Graciosa e Av. Teotônio Segurado. À noite, a Superintendência de Iluminação Pública também tem equipe escalada para realizar ronda por diferentes pontos da Capital em busca de pontos escuros para reparos.

Na última quarta-feira, 21, houve atendimentos de demandas no Jardim Flamboyant I e Jardim Taquari, entre outros pontos.

A programação da Superintendência de Iluminação Pública é atualizada diariamente com base em programação interna e pedidos recebidos pela pasta pelos telefones (63) 3212-7417 das 13 às 19 horas. Para abertura de chamado de atendimento, é necessário informar na ligação nome do solicitante, contato, endereço completo em frente ao poste de iluminação com problema e descrever se o caso é de lâmpada queimada, oscilando ou apagada.