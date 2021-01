Reforma Administrativa: Renato Jayme passa comandar Naturatins: posse acontece nesta terça, 12, no Palácio

Seguindo com a reforma administrativa, o governador do Tocantins Mauro Carlesse nomeou Renato Jayme da Silva para exercer o cargo de presidente do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins). A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira, 11.

Renato Jayme era secretário de Estado do Meio Ambiente, cargo que foi passado para a ex-prefeita de Brejinho de Nazaré, Miyuki Hyashida, também nomeada nesta segunda-feira.

Outra mudança foi a exoneração de Alberto Mendes da Rocha da presidência da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins (Adapec). A pasta agora passa a ser comandada pelo agropecuarista Paulo Antônio de Lima.

Os novos secretários de Estado e presidentes de autarquias tomam posse nesta terça-feira, 12, a partir das 10 horas, na sala de reuniões do Palácio Araguaia.

Em obediência às normas sanitárias de prevenção à Covid-19, o evento será restrito a convidados e à imprensa.

Reforma administrativa

A reforma administrativa, anunciada no final de 2020 pelo governador Mauro Carlesse, começou trazendo a nomeação do produtor rural Jaime Café de Sá, como secretário da Agricultura, Pecuária e Aquicultura, na última sexta-feira, 08.

As demais alterações, foram a nomeação de Sebastião Albuquerque Cordeiro para a Chefia de Gabinete do Governador. Até a última semana, Albuquerque Cordeiro respondia pela presidência do Naturatins.

Já Divino Allan Siqueira foi efetivado como Secretário-Chefe da Governadoria, cargo que já ocupava cumulativamente com a Chefia de Gabinete do Governador.

Carlesse afirmou que as alterações visam dar mais dinamismo ao atendimento das demandas dos municípios e da população. “Temos uma equipe qualificada e temos companheiros valorosos. Por isso, estamos fazendo alguns ajustes para que a gente possa cada vez mais oferecer um serviço de melhor qualidade para a população. Esse é o nosso objetivo, melhorar o Estado cada vez mais para que o povo seja bem atendido”, avaliou.

T1 Notícias