Rede de Saúde da Capital conclui ações do Novembro Azul nesta terça-feira, 29

Com o aumento de mais de 160% neste mês no número de solicitações para realização do exame PSA, utilizado como check-up e para diagnosticar o câncer de próstata, a Secretaria Municipal da Saúde (Semus) encerra a programação do Novembro Azul nesta terça-feira, 29, na USF José Luiz Otaviani, localizada na Arno 33 (307 Norte), das 16 às 20h30.

A ação realizada terá palestra sobre os cânceres de próstata e bucal, roda de conversa com multiprofissionais, realização de testagem rápida de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), solicitação de exames e consultas com a equipe de enfermagem.

A Coordenadora de Agravos Não Transmissíveis da Secretaria Municipal da Saúde (Semus), Andreza Domingos, explica que no mês de outubro deste ano foram pedidos 584 exames de PSA e durante a campanha deste mês, foram 1.530 solicitações, o que resultou no aumento de 160%.

Ela parabeniza as unidades pela dedicação e empenho de realizar ações no período noturno e até mesmo aos finais de semana para atrair o público masculino e está feliz com os esforços alcançados. “É um mês muito intenso e de muitas atividades, estamos muito felizes e consideramos um saldo positivo toda essa adesão”, finaliza.