Recapeamento da Teotônio Segurado fecha trecho próximo a cruzamento com o HGP

Na manhã desta quinta-feira, 21, o trecho da Avenida Teotônio Segurado entre as avenidas LO-05 e LO-09 está fechado para continuidade do recapeamento da via no sentido norte-sul. A recuperação do pavimento é feita com concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), revestimento asfáltico de melhor durabilidade e resistência.

Enquanto o material é aplicado, o segmento próximo à ponte sobre o córrego Brejo Comprido segue fechado. Para quem segue no sentido centro-sul pela Teotônio Segurado pode fazer desvio pela NS-01 no cruzamento próximo ao Hospital Geral de Palmas (HGP).

Conforme já divulgado pela Secretaria de Infraestrutrura e Serviços Públicos (Seisp), o recapeamento de toda Av. Teotônio Segurado acontecerá desde seu cruzamento com a LO-01 até imediações do Estádio Nilton Santos. Alguns trechos na região Central já foram recuperados. O avanço dos trabalhos é sujeito a pausas para reposição de material ou manutenção de maquinário.

O objetivo da recuperação do pavimento da avenida é melhorar a segurança e conforto do rolamento da avenida que é a mais extensa da Capital. A melhoria faz parte de pacote de benefícios anunciados pela Prefeitura de Palmas com investimento de R$ 27.830.140,44, do Programa de Ampliação de Infraestrutura Urbana (Proinfra), com financiamento do Banco do Brasil.

Tapa-buraco

Outras frentes de trabalho estão realizando na mesma data recuperação de pavimento nos setores Jardim Aureny I, III e IV, além do Jardim Paulista e Morada do Sol. Para solicitar reparos em ruas comerciais ou residenciais, basta enviar nome completo, telefone de contato, endereço em frente aos buracos pelo Whats Palmas (63) 3212-7500 das 13h30 às 18 horas.

Autor: Juliana Matos / Secom Palmas

Edição: Secom Palmas