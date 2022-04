R$ 2 milhões de emenda parlamentar do Senador Irajá Abreu garante construção de duas Unidades Básicas de Saúde em Porto Nacional

Por Nadya Mayara | Secretaria Municipal de Comunicação

21/04/2022 – Publicado às 07h21

Uma emenda parlamentar do Senador Irajá Abreu à Prefeitura de Porto Nacional, no valor de R$ 2 milhões, garante a construção de duas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Porte l no município. As edificações serão construídas nos setores Jardim Municipal e Jardim Brasília e estão orçadas em R$ 990 mil cada.

De acordo com o Prefeito Ronivon Maciel, os recursos vão garantir a melhoria da qualidade do atendimento ofertado à população que busca os serviços do SUS. “Saúde é prioridade na nossa gestão, temos buscado recursos para melhorar os serviços de saúde de nossa cidade, por compreender que somente aprimorando os serviços conseguiremos oferecer mais qualidade e dignidade para a sociedade portuense”, destacou.

“É nosso papel buscar, junto aos nossos parlamentares, recursos e auxílio para que possamos atender a demanda que temos. Considero de extrema importância essa abertura de diálogo, pois o nosso propósito é potencializar a saúde do nosso município”, disse o Prefeito Ronivon Maciel.