Quinta etapa do Sistema de Avaliação Educacional de Palmas será aplicada a partir de hoje, 29

Autor: Redação Semed

A Secretaria Municipal da Educação (Semed), inicia na próxima terça-feira, 29, a quinta etapa das avaliações do Sistema de Avaliação Educacional de Palmas (Saep), em 49 unidades educacionais da rede municipal de ensino. As provas que prosseguem até quinta-feira, 30, serão aplicadas para aproximadamente 35 mil alunos do 3º ao 9º anos do Ensino Fundamental. No mesmo período, também serão aplicadas as avaliações de percurso nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática para os 1º e 2º anos.

As avaliações da quarta etapa têm por objetivo acompanhar o processo de ensino-aprendizagem referente às habilidades do Documento Curricular do Tocantins (DCT), referentes aos componentes curriculares de Língua Portuguesa, Arte, Educação Física, Matemática, Ciências, História e Geografia.

Conforme o Calendário Escolar, em 2022 serão aplicadas cinco avaliações do Saep. As avaliações são caracterizadas como avaliação externa, e têm como finalidade fornecer informações consistentes, periódicas e comparáveis sobre a situação da educação básica, que são capazes de orientar os agentes educacionais quanto à implementação das políticas voltadas à melhoria da qualidade do ensino. Também busca oferecer subsídios para as equipes pedagógicas das escolas e da Secretaria Municipal da Educação para planejar e desenvolver ações e intervenções pedagógicas.

De acordo a diretoria de Avaliação e Desempenho da Semed, responsável pelo Saep, uma grande rede de colaboração envolvendo diversos profissionais é acionada a cada etapa de aplicação. O trabalho vai desde a elaboração, revisão e seleção das questões que compõem as provas como, a escolha dos textos, imagens e gráficos que levem em consideração o componente curricular, o ano e a faixa etária dos alunos.