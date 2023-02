Quilombolas: 45 famílias do sudeste do Estado são beneficiadas com ações do projeto Barraginhas

Alternativa para segurança alimentar e também para geração de renda das famílias quilombolas das comunidades Poço D´Anta e Baião, no município de Almas, Governo do Tocantins, por meio do Projeto Barraginhas, contemplou nesta sexta-feira, 10, em Almas, 45 famílias com a doação de alevinos para o cultivo de peixes.

A iniciativa, realizada anualmente, faz parte de uma ação conjunta do Governo do Tocantins, por meio do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), em parceria com a prefeitura Municipal e o Projeto Pirapitinga, e visa fomentar a produção de peixes nas comunidades.

Na sua sétima edição, o projeto foi idealizado após a construção de barraginhas, criadas para amenizar a falta de água durante o período de estiagem no Tocantins. Essas barraginhas foram instaladas pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, para melhorar a questão da seca na região, e com isso, estas comunidades encontraram outra forma de se beneficiar com esses reservatórios, que é a criação de peixes.

Com o apoio dos parceiros, foi possível viabilizar este projeto que já acontece há sete anos, ajudando as famílias tanto na complementação alimentar quanto na geração de renda, com a venda do excedente. Agradecemos aos gestores municipais de Almas e ao senhor Aury e dona Divina [Aguiar], por apoiar esse projeto tão importante para as famílias tradicionais de Almas”, explicou a extensionista do Ruraltins em Almas, Luciana Monteiro.

A entrega contou também com o apoio da técnica em Agronomia Raissa Rodrigues e do secretário da Agricultura Municipal, Miguelsinho Ribeiro de Sousa.

Edição: Thâmara Cruvinel

Revisão Textual: Marynne Juliate