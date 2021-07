Queda nos indicadores da pandemia permite ampliar funcionamento de atividades não essenciais

…

Com a queda dos indicadores da pandemia do novo coronavírus verificada nas últimas semanas, a Prefeitura de Palmas decidiu ampliar o funcionamento de atividades não essenciais do comércio e serviços, como bares, restaurantes, shoppings e lojas de rua. Também ficam permitidas a reabertura de clubes e a execução de música ao vivo com no máximo dois artistas, sem pista de dança. As mudanças começam a valer a partir da próxima segunda-feira, dia 12.

O Decreto nº 2.077, publicado nesta sexta-feira, 9, considera a tendência de queda na taxa de contágio, que nos últimos dias tem ficado abaixo de 1. Outros fatores também contribuem para ampliar a flexibilização das atividades econômicas, como o avanço da vacinação contra a Covid-19, a forte presença dos agentes de fiscalização e forças de segurança nas ruas da cidade, e, fundamental para o sucesso do município no enfrentamento da pandemia, a colaboração de parte da população no cumprimento das medidas sanitárias, como o uso de máscara e o distanciamento social seguro.