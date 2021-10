Queda e casos e óbitos por Covid-19 no Tocantins se repete em setembro

O Estado do Tocantins encerrou setembro com a sequência de queda nos números e óbitos pela Covid-19, completando um ciclo de cinco meses consecutivos em baixa. As informações são do Centro de Informações e Decisões Estratégicas em Saúde (Integra Saúde) – da Secretaria de Estado da Saúde (SES) – averiguadas nesta sexta-feira, 01 de outubro.

Segundo o apurado pela equipe técnica do Integra, em setembro, foram registrados 4.692 novos casos da Covid-19, em todo o Estado, uma redução de 39,9% em relação aos mês de agosto, quando se contabilizou 7.809 novos registros da doença.

A queda também foi verificada nos óbitos. Em setembro foram 50 mortes, enquanto em agosto foram registrados 106, uma redução de 53% de um mês para o outro. “São números que nos deixam muito otimistas em relação ao fim do ciclo crítico, pelo qual passamos no enfrentamento à Covid-19. A redução nos deixa mais seguros para seguirmos com o retorno de algumas atividades já programadas, como as cirurgias eletivas e a permissão de acompanhantes dentro de nossas unidades hospitalares, por exemplo”, destacou o titular da SES, Dr. Edgar Tollini.

Segundo o técnico da área de planejamento do Sistema Único de Saúde (SUS), Ullannes Passos Rios, “Por determinação da Gestão, temos a preocupação de monitorar estes dados diariamente e emitir relatórios que, por sua vez, servem de base para as tomadas de decisão de forma segura. Isso influencia positivamente na qualidade da assistência aos usuários do SUS”, afirmou.

Histórico

Importante frisar a sequência de queda no registro de casos: maio (19.774); junho (17.715) e julho (11.298). A redução de óbitos se deu da seguinte forma: maio (355); junho (305) e julho (159).