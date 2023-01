Quatro concursos ofertam mais de 530 vagas para diversos cargos no Pará; confira

Por AF Notícias

O concurso público da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMP) foi publicado nesta quinta-feira (29) com a oferta de 250 vagas e formação de cadastro reserva, sendo 107 para o nível médio e 143 para o nível superior. Os salários vão até R$ 3.696,38.

O estado já tem outros 3 concursos lançados recentemente: Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS), com 136 vagas e salários de R$ 1.215,50 ou R$ 3.104,35; Hospital Ophir Loyola (HOL), com 121 vagas e salários de até R$ 3,6 mil; e Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará (IGEPPS), antigo Igeprev, com 24 vagas e salários que variam de R$ 1.508,27 a R$ 8.443,89.

As inscrições do concurso da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará poderão ser realizadas de 18 de janeiro a 15 de março de 2023 através do portal do Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional LTDA (CETAP), banca organizadora. A taxa custa R$ 52 ou R$ 79.

As provas objetiva e discursiva estão marcadas para 16 de abril. Já o resultado definitivo deve sair em 07 de julho.

VAGAS

NÍVEL MÉDIO

Assistente administrativo – 23 e cadastro reserva

Assistente de informática – 03 e cadastro reserva

Técnico de contabilidade – 04 e cadastro reserva

Técnico de enfermagem – 77 e cadastro reserva

NÍVEL SUPERIOR

Analista de sistemas (02) e cadastro reserva

Engenheiro civil – 01 e cadastro reserva

Estatístico – 01 e cadastro reserva

Fisioterapeuta – 02 e cadastro reserva

Fonoaudiólogo – 01 e cadastro reserva

Anestesiologia – 09 e cadastro reserva

Cirurgia geral – 03 e cadastro reserva

Cirurgia pediátrica – 08 e cadastro reserva

Cirurgia plástica – 01 e cadastro reserva

Clínica médica – 07 e cadastro reserva

Hematologia e hemoterapia – 01 e cadastro reserva

Medicina do trabalho – 02 e cadastro reserva

Nefrologia – 02 e cadastro reserva

Ginecologia e obstetrícia – 21 e cadastro reserva

Infectologia – 02 e cadastro reserva

Ortopedia e traumatologia – 01 e cadastro reserva

Pediatria – 56 e cadastro reserva

Medicina intensiva – 13 e cadastro reserva

Genética médica – 01 e cadastro reserva

Reumatologia – 04 e cadastro reserva

Nutricionista – 01 e cadastro reserva

Psicólogo – 02 e cadastro reserva

Terapeuta ocupacional – 02 e cadastro reserva