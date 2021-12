Qualidade de vida e saúde mental do residente são temas de oficina da Fesp

Com o intuito de zelar pela qualidade de vida e saúde mental dos residentes que vêm atuando na pandemia, a Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (Fesp) iniciou, nesta sexta-feira, 17, a oficina intitulada ‘O residente é o amor da vida de alguém’. Realizada em parceria com o curso de psicologia e mestrado em ensino da ciência em saúde da Universidade Federal do Tocantins (UFT), a ação ocorreu no Parque da Pessoa Idosa Francisco Xavier de Oliveira.

Realizada por meio do Programa Integrado de Residências (PIRS) e do Núcleo de Apoio Psicológico (NAPSI), esta é a primeira de uma série de ações de cuidado com a saúde dos residentes. Uma roda de conversa envolvendo, inicialmente, quatro das nove residências da Fundação, sendo elas a Residência em Enfermagem Obstétrica, Saúde Mental, Saúde Coletiva e Saúde da Família e Comunidade. Cada oficina contará com um facilitador da UFT. Hoje foi a vez da formanda em psicologia Yasmin Parreão, que utilizou a arte como música e poesia para a busca da saúde mental dos residentes.

De acordo com a coordenadora do NAPSI, a psicóloga Diana Gusmão, a atividade foi possível em razão da parceria firmada com a UFT, na pessoa do professor e doutor em psicologia social Ladislau Nascimento. ‘Ele se sensibilizou e compreendeu o processo pelo qual os residentes vêm passando.’

“Hoje iniciamos mais um projeto e a proposta é que o Grupo de Qualidade de Vida dos Residentes na Unidade Educacional ‘Cuidado em Saúde na Comunidade’ do PIRS atue em todas as oficinas com o apoio de um facilitador da UFT. Durante a oficina foi utilizado um disparador para permitir acessar processos que não estão sendo muito bem trabalhados por eles nesta baixa da pandemia e que podem surgir gatilhos para a saúde mental”, explicou Diana.

Ao longo do dia, foram atendidos 120 residentes, divididos em quatro grupos de 30, com duração de 2 horas para cada grupo. A próxima atividade está prevista para fevereiro, após o recesso dos residentes. A proposta é ampliar para as demais residências futuramente.