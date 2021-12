Publicado edital para concurso de defensor(a) público(a) no Tocantins: inscrições têm início dia 27

O edital para o IV Concurso Público para provimento de três vagas na carreira de defensor(a) público(a) do Estado do Tocantins e formação de cadastro reserva está publicado na edição de hoje (17) do Diário Oficial Eletrônico da Defensoria Pública. Para acessar a referida edição do Diário, clique aqui (edital disponível a partir da página 2).

O período de inscrições tem início no próximo dia 27, às 10 horas, e segue aberto até 14 de janeiro de 2022 às 18 horas. Em ambos os casos, a referência é o horário oficial de Brasília (DF).

As inscrições são feitas exclusivamente pela internet no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) – realizador do concurso.

São ofertadas três vagas para o cargo de defensor(a) público(a) sendo, deste total, uma vaga (30%) destinada a pessoas negras, indígenas e quilombolas. O edital prevê formação de cadastro reserva.

O concurso é realizado pelo Cebraspe e pela Comissão do Concurso da Defensoria Pública do Estado do Tocantins (DPE-TO), com participação da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) seccional Tocantins.

