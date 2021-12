Provas do Vestibular da Unitins serão aplicadas neste domingo, 19

No próximo domingo, 19 de dezembro, mais de 6,5 mil candidatos farão a prova do Vestibular Unitins 2022/1. As provas serão aplicadas nas cidades de Araguatins, Augustinópolis, Dianópolis, Palmas, Paraíso do Tocantins e Araguaína (exclusivamente para candidatos ao curso de Medicina). Os locais de prova de cada inscrito já foram divulgados pela instituição (acesse aqui).

São ofertadas 680 vagas distribuídas nos cursos de: Administração, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Engenharia Agronômica, Letras, Medicina, Pedagogia, Serviço Social, Sistemas de Informação e Tecnologia em Gestão do Agronegócio.

Para garantir a segurança e a saúde de candidatos, fiscais e de toda a equipe de trabalho, a Unitins exigirá o uso de máscaras de proteção facial de todas as pessoas nos locais de aplicação das provas. Também será disponibilizado álcool em gel em diversos pontos de cada unidade, A máscara individual de proteção facial poderá ser descartável, de tecido ou qualquer outro material desde que não contenham partes de metal. Os candidatos diagnosticados ou com suspeita de covid-19 devem obedecer às recomendações de isolamento, conforme orientações dos Órgãos de Saúde, e permanecer em casa.

Dia da prova

No dia da aplicação das provas, os portões das unidades de aplicação serão abertos pontualmente às 12h30 e fechados às 14 horas (horário de Brasília). Os candidatos terão 5 horas para responder às provas objetiva e de Redação, das 14h15 às 19h15.

As provas abrangem as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa/Literatura Brasileira, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), Matemática, Física, Química, História, Geografia e a prova de Redação – comuns a todos os cursos, que estarão divididas em duas grandes áreas: Área de Conhecimentos Específicos em Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática e Área de Conhecimentos Específicos em Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Redação.

O caderno de provas e o gabarito devem ser respondidos obrigatoriamente com caneta esferográfica azul ou preta de material transparente. Os candidatos só poderão deixar o local de prova após 2 horas do início da aplicação, ou seja, a partir das 16h15, e só poderão levar o caderno de prova após às 18h15.

Caso seja necessário, os candidatos podem solicitar atestado de comparecimento no dia da prova. A solicitação deverá ser feita ao fiscal de sala.

O que deve ser levado?

Os candidatos devem se atentar à apresentação de documentos e as orientações para acondicionamento de lanches e água:

Apresentar documento de identificação oficial original com foto (veja os documentos permitidos no Edital); Comprovante de inscrição (impresso ou on-line) e/ou comprovante de pagamento para candidatos que não solicitaram isenção; Lanches e água em embalagens transparentes; No mínimo duas máscaras de proteção facial; Caneta esferográfica azul ou preta de material transparente (recomenda-se duas); Não serão aceitos documentos oficiais com foto apresentados em smartphones, xerox ou em qualquer outro formato que não seja o original.

O que não é permitido?

Uso de lápis, caneta de material não transparente, lapiseira, borrachas, livros, manuais, impressos ou anotações; uso de relógios, celular, fones de ouvido ou quaisquer aparelhos eletrônicos; utilização de chapéus, boné, óculos escuros durante a prova.

Realocação de candidatos

Neste Vestibular, conforme previsto em Edital, houve a realocação de alguns candidatos ao curso de Medicina do município de Augustinópolis para Araguaína. A Unitins recomenda que cada inscrito confira atentamente seu cartão de inscrição e o endereço completo da unidade de ensino em que farão a prova.

Cronograma

Após a prova, os candidatos poderão conferir a divulgação do gabarito preliminar no dia 20 de dezembro, após às 19 horas, na página do Vestibular no Portal da Unitins. O gabarito definitivo será publicado dia 6 de janeiro e as aulas estão previstas para iniciar, presencialmente, dia 1° de fevereiro.

A Unitins ressalta que o cronograma oficial está disponível no Portal da Unitins e que os candidatos aprovados só poderão se matricular com a apresentação da comprovação do início do ciclo vacinal contra a covid-19, conforme Resolução aprovada pelos Conselhos Superiores (confira aqui).