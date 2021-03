Prova do Concurso da Polícia Militar é remarca para 4 de abril

O Governo do Tocantins anunciou, durante coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 4, a remarcação da prova do Concurso da Polícia Militar do estado do Tocantins (PMTO). A primeira etapa do certame ocorreria no dia 14 de março, porém, devido à situação epidemiológica crítica em que se encontra o Estado, o exame foi adiado para o dia 4 de abril.

Foram oferecidas 1.000 vagas para praças, sendo 950 para o quadro operacional QPPM; 25 vagas para o quadro de músicos (QPE-Músicos); e 25 para o quadro da saúde (QPS), distribuídas em 20 para técnico em enfermagem e cinco para técnico em Saúde Bucal.

O comandante-geral da PMTO, coronel Silva Neto, explica que, com essa nova onda de contaminação da Covid-19, o governador Mauro Carlesse esteve reunido com toda a comissão do concurso e decidiu pelo adiamento. “Iremos monitorar o andamento do Estado para saber se teremos condições de efetuar o certame, mas a priori é que as provas ocorram no dia 4. A nossa preocupação, em primeiro lugar, é a saúde dos candidatos e também nos preocupamos, porque houve investimento do candidato em participar do concurso e realizar um sonho”, informou Silva Neto.

O secretário de Estado da Saúde, Edgar Tollini, também comentou sobre o adiamento do certame. “Essa prova, que estava marcada para o dia 14, nos colocaria em um risco muito grande de aumento do número de casos, principalmente, dentro da Capital. Nós temos, aqui, absoluta consciência de que essa medida foi tomada para a segurança de todos os candidatos do Estado e os que vierem de fora também. Esse adiamento é prudente e dará tempo das pessoas se organizarem, para que possam, no próximo momento, estar presentes e consigamos recebê-los aqui com mais segurança”, afirmou o secretário.

Edgar Tollini ainda destaca que o Governo está tomando todas as medidas possíveis para conter a pandemia, mas também é preciso compromisso da população. “É fato que está havendo o aumento do número de pessoas internadas. É necessário o compromisso da população com as normas de segurança: distanciamento, uso de álcool em gel, higienização com água e sabão. Também é importante evitar aglomerações e usar a máscara sempre. Não adianta bater recordes de abertura de leitos, essa não é a saída. Vamos nos manter em uma posição de responsabilidade social, para que não aconteça o que já vem acontecendo em 20 estados do país com taxa de ocupação de leitos clínicos de UTI com 100%. E isso não se refere apenas à área pública, mas também às unidades de saúde da rede privada”, orienta o gestor.

Número de inscritos

Segundo a comissão do concurso, o número de candidatos inscritos é de 44.019 para o quadro de praças, 1.016 para o quadro de Saúde e 780 para praças especialistas e músicos, totalizando 45.815 candidatos inscritos no certame.

A representante da Comissão, tenente-coronel Lorena Alfonso, explica que ainda nesta quinta-feira, 4, estará disponível a concorrência das vagas por cargos. “A demanda em relação à concorrência por vaga de cada cargo será disponibilizada ainda hoje no site da Cebrasp. A previsão é de que seja publicado no dia de 24 de março, no Diário Oficial do Tocantins e no site do Cebrasp, o edital que informará a disponibilização da consulta dos locais e dos horários de realização das provas”, afirma.

Ressarcimento

Acerca do concurso anulado de 2018, será publicada em breve uma portaria prorrogando o prazo para que os candidatos possam solicitar o ressarcimento. “Isso foi necessário, porque o número de candidatos foi muito baixo, cerca de 30%. Dos inscritos nos CFOs que solicitaram o ressarcimento da taxa de inscrição, foram apenas de 42,4% e do CFSD apenas 26%. Por isso, é necessária essa prorrogação”, explicou a tenente-coronel.

Presenças

A coletiva também contou com a presença do secretário de Estado da Comunicação, Élcio Mendes; e do chefe do Estado-Maior da PM, Wesley Borges Costa