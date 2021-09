Projetos de valorização do professor e sensibilização ecológica na escola são lançados pela Prefeitura de Palmas

A prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro lançou nesta quarta-feira, 02, na ETI Almirante Tamandaré, localizada na Arse 132 (1306 Sul), dois projetos da Secretaria Municipal da Educação. Com objetivos específicos entre si, as iniciativas têm em comum criar condições para a consolidação da educação palmense como uma das melhores da região Norte.

O primeiro projeto apresentado foi o Germinar, que pretende levar a prática agrícola, a sensibilização ecológica e a produção de alimentos a todas as unidades da rede municipal de ensino. Considerado uma versão aprimorada do projeto Roça nas Escolas, o Germinar traz como novidades a produção de pão de queijo, cultivo de flores tropicais, piscicultura, criação de galinhas e implementação de pomares frutíferos. Além de reforçar a merenda escolar com alimentos frescos e produzidos com técnicas agroecológicas, a atividade será aproveitada como eixo pedagógico, adaptando as práticas à formação das crianças.

Quatro unidades foram escolhidas como pólos de produção, por terem espaço físico e colaborador disponível para a atividade, plano de trabalho incluindo atividades pedagógicas e estruturas permanentes. Na Escola Municipal Beatriz Rodrigues serão produzidos milho e mandioca de mesa; na ETI Fidêncio Bogo será implantado o pólo de panificação e na ETI Aprígio Thomas de Matos o pólo de produção de ovos. Na Escola Lúcia Sales haverá plantio de mandioca e demais cultivares de ciclo médio. Toda a produção será distribuída de forma escalonada às demais unidades, enriquecendo a merenda escolar com produtos naturais e livres de agrotóxicos. A equipe técnica que prestará assistência às três escolas-pólo de produção dará suporte à implantação das hortas iniciais em todas as unidades participantes.

Na ocasião, foi assinado o termo de parceria entre a secretária da Educação, Cleizenir dos Santos, e os gestores das instituições parceiras: o presidente da Fundação Municipal da Infância e Juventude, João Pedro Dornelles, e o reitor da Unicatólica, Gillianno José Mazzetto de Castro. O secretário de Desenvolvimento Rural, Major Negreiros, foi representado na solenidade.

Prêmio Profissionais da Educação

A surpresa do dia foi o anuncio da prefeita da realização do prêmio Profissionais da Educação. Com a finalidade de reconhecer o esforço de quem trabalha como mediadores do processo de ensino e aprendizagem, o prêmio também irá compensar o esforço dos alunos no engajamento e aprendizagem, mesmo em meio à pandemia. Serão identificadas e incentivadas as ações educativas que contribuam de forma impactante e efetiva para a qualidade da educação na rede municipal de ensino, seja no exercício da atividade docente, quer no suporte, no incentivo e na defesa de boas práticas pedagógicas.

Os bons desempenhos das unidades educacionais, professores regentes e alunos regularmente matriculados no 5º e 9º ano do Ensino Fundamental no Sistema de Avaliação Educacional de Palmas – SAEP e no IDEB serão reconhecidos por meio de prêmios definidos por categorias.

A secretária municipal da Educação, Cleizenir dos Santos, avalia que os projetos têm potencial para contribuir com o aprimoramento da prática pedagógica nas escolas. “São iniciativas necessárias e atuais. A educação ambiental, visando um meio ambiente sustentável aos nossos filhos, e o estímulo à busca pela excelência mesmo no cenário da pandemia, são realidades da educação palmense que vão ao encontro do futuro”, ressalta.

Cinthia Ribeiro enfatizou a importância dos parceiros, o apoio da Câmara de Vereadores, a quem pediu que fortaleçam as políticas públicas no município, e reconheceu o sentimento de união que vigora na gestão municipal, responsável pelas realizações que projetam Palmas no cenário nacional. “Tanto o Projeto Germinar quanto o prêmio Profissionais da Educação trazem a marca da nossa gestão, inovadora, sustentável e com a participação da sociedade. O primeiro nos garante alimentos de qualidade e conhecimento. E com incentivo do prêmio aos nossos 36 diretores do 5º ao 9º ano, não esperamos menos que o primeiro lugar no Ideb 2021”, disse a prefeita.