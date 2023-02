Projeto Roda Literária retorna com lançamento do livro Submarino azul

Chegando em sua 15ª edição, o projeto Roda Literária retoma suas atividades nesta sexta-feira, 10 de fevereiro, com o lançamento do livro Submarino azul, da escritora Beatriz Ferroli. O evento será realizado no Núcleo Integrado de Literatura e Artes (Nila), no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, a partir das 19 horas, sob a mediação do escritor Osmar Casagrande e apresentação da cantora Malusa.

Submarino azul é o primeiro livro da escritora Beatriz Ferroli e neles estão reunidos poemas escritos ao longo de quase 10 anos. A obra tem como principal tema a experimentação de afetos e celebração de sentimentos. Beatriz tem 28 anos, é médica atuante, formada pela Universidade Federal do Tocantins (UFT) e seus poemas revelam aos leitores os diferentes afetos de uma jovem que está começando a vida adulta.

No evento haverá um momento de interação entre os participantes e Beatriz. Logo em seguida os interessados poderão comprar exemplares da obra com autógrafos e dedicatórias da escritora. A mediação da Roda ficará por conta do escritor Osmar Casagrande, comunicador, escritor e ocupante da cadeira de nº 10 da Academia Palmense de Letras. Quem estiver presente também vai poder curtir um repertório de MPB, pop rock e samba rock apresentado pela cantora e intérprete Malusa.

A Roda Literária é um projeto promovido pela Fundação Cultural de Palmas (FCP) com o objetivo de fomentar a literatura e estimular escritores iniciantes, destinando espaço para lançamento de livros, apresentações artísticas e recitais, entre outros.