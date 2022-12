Projeto promove curso ‘Empreenda Já’ e palestra ‘Descubra sua Força Mulher’ nos Cras de Palmas

Autor: Texto: Jordane Santos

Mais de 300 alunas do Projeto Força Mulher, em andamento nos Centros de Referência de Assistência Social de Palmas, (CRAS), dão continuidade na capacitação com aulas sobre empreendedorismo. O curso ‘Empreenda Já’ irá acontecer no CRAS Xerente, localizado no Jardim Taquari na próxima quarta-feira, 30, das 8 às 12 horas. Podem participar desta etapa as alunas que já concluíram as aulas práticas. As palestras e cursos serão ministradas de acordo com agendamento prévio feito pelo Sebrae e pelas equipes de cada Cras.

Segundo o agente territorial e consultor do Sebrae, Pedro Gabriel Siqueira, são mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica e que estão se qualificando para iniciar um pequeno negócio. “Estamos fazendo a conclusão desse ciclo, tivemos a parte teórica e prática sobre como produzir e vem agora a parte da capacitação empreendedora” destacou o agente.

O projeto também promoveu palestra sobre empreendedorismo feminino ‘Descubra sua Força Mulher’, no Cras 409 norte, na tarde desta terça-feira, 29. A aula foi ministrada pela consultora do Sebrae Eleonor Mourão.

O Projeto

O projeto ‘Força Mulher’ conta com o apoio da Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (Fieto) e da Federação de

Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Tocantins (Fecomércio) na formação profissional das participantes.