Projeto Proat Esporte é apresentado no Conselho Municipal da Criança e Adolescente

Em reunião realizada na tarde desta sexta feira, 6, o secretário municipal de esportes e lazer, Capitão Diógenes Gonçalves, acompanhado do projetista Roberson Santos, estiveram na Conselho Municipal da Criança e Adolescente – CMDCA, para apresentar Proat Esporte, um projeto que consiste em gerar acesso ao trabalho a jovens e profissionais que não estejam atuando em suas áreas, por meio de projetos de Esporte e Lazer.

Conforme o Capitão Diógenes Gonçalves: “a ideia é capacitar jovens que tenham algum talento esportivo, os direcionando a atuarem como monitores e auxiliares nas Escolinhas Esportivas e projetos de Lazer do município. Visamos ainda, a reinserção de profissionais que não estejam atuando em suas áreas no mercado de trabalho, prestando serviços específicos, seja no esporte e Lazer, seja em obras de manutenção dos equipamentos esportivos”, frisou.

“Os beneficiários terão uma ajuda de custo a ser definida por 20 horas de serviço semanais. Acreditamos que com esta iniciativa estaremos promovendo a inclusão daqueles que buscam uma oportunidade no mercado de trabalho ou até uma nova chance. Além de estarmos alcançando os bairros e distritos mais afastados, assistindo a população com os projetos a serem criados a partir do Proat Esporte, beneficiando crianças, adolescentes e jovens”, ressalta o secretario de esporte e lazer.

O projeto foi idealizado a partir de um intercâmbio da gestão de Porto Nacional, com a prefeitura de Tocantinópolis, que tem um projeto semelhante na Assistência Social, adequado ao Esporte e Lazer em Porto Nacional.

Por: Nadya Mayara