Projeto piloto sobre diversidade será implantado no Hospital Geral de Palmas

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), trabalha a implantação do projeto piloto sobre Diversidade na Saúde, que inicialmente será efetivado no Hospital Geral de Palmas (HGP). Nesta sexta-feira, 29, data em que é celebrado o dia da Visibilidade Trans, no Brasil, ocorreu a reunião de apresentação do projeto, com participação das equipes da Superintendência de Gestão Profissional da Educação da Saúde e Diretoria de Regulação, Monitoramento e Avaliação do Trabalho, diretoria, setor de humanização, serviço social do hospital e da Associação de Travesti e Transexuais do Estado do Tocantins (Atrato).

Segundo o diretor de Regulação, Monitoramento e Avaliação do Trabalho, Robson José Silva, “esta data é importante para nós, dentro do calendário, das discussões de Direitos Humanos. Hoje o Estado do Tocantins já possui em seu quadro, profissionais transgêneros e vem quebrando estereótipos que muitas vezes se inserem por algumas profissões. Este projeto piloto está previsto para ser desenvolvido no HGP, e será estendido às demais unidades hospitalares do Estado”, enfatizou.

Um dos criadores do projeto, o analista de saúde, Francisco de Assis Neves Neto, explica: “este projeto foca uma visão ampliada da saúde, e os trabalhadores da saúde. Tal iniciativa busca tratar da diversidade entre os profissionais, incluindo a população negra, de rua, Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros (LGBT) e população indígena, entre outros. A SES tem a preocupação de trabalhar para tentar desconstruir preconceitos, intolerâncias e criar uma cultura de respeito, de harmonia entre os trabalhadores”, afirmou.

A técnica de enfermagem do HGP, e presidente da Associação de Travesti e Transexuais do Estado do Tocantins, Byanca Marchiori destacou que, “este projeto é de muita importância para comunidade LGBT, especialmente, para o público trans. O Diversidade na Saúde é inovador e único. É uma conquista para nós”, declarou.

Abordagem

Tal projeto aborda questões de diversidade, que envolve um conjunto de diferenças e valores compartilhados pelos seres humanos na vida social, aprendizagem intercultural, cultura, diálogo inter-religioso, diversidade e identidade, orientação sexual, pessoas com deficiência, questão de gênero, raça e etnia.