Projeto Mais Saúde atende população de Palmas em vários pontos da cidade neste sábado, 06

Neste sábado, 06, em sequência às ações do projeto Mais Saúde, a vacinação contra a Covid-19 e Influenza (gripe) estará em vários pontos de Palmas e será levada para a Feira da 307 Norte, das 13 às 20 horas; no Resolve Palmas de Taquaralto, no horário de 08 às 12 horas. Na USF Taquari, das 08 às 17 horas; na Escola de Tempo Integral Eurípedes de Mello, das 8 às 17 horas. E ainda na USF da 403 Sul das 08 às 17 horas. A programação da semana termina no domingo, 07, com mais uma rodada de vacinação na Feira do Jardim Aureny I, das 08 às 12 horas.

Nesta sexta, 05, o projeto atende na Feira da 304 Sul, até as 21 horas e no período da tarde, os profissionais da saúde estiveram no Resolve Palmas de Taquaralto. A dona de casa Maria Dorani Lacerda Neves compareceu no local para conferir a vacinação, juntamente com os pais, Almir Valeriano Lourenço e Maria da Conceição Antônio de Lacerda. “Vimos tantas mortes e quis resguardar a minha família. A oportunidade de vacinar estava bem próxima e viemos aproveitá-la”, disse ela, que aproveitou para tomar a segunda dose da vacina.

Para vacinar-se nas ações do Mais Saúde não é necessário agendamento prévio. Basta comparecer aos locais munidos de documentos pessoais, cartão do SUS e cartão de vacina.

Disponibilidade

A Rede Municipal reforça que a vacinação está disponível para a população acima de 12 anos, com e sem comorbidade, bem como a dose de reforço para idosos acima de 60 anos, profissionais da saúde e imunossuprimidos. A área técnica da Vigilância em Saúde reforça que os idosos e profissionais da saúde devem observar o intervalo de seis meses (180 dias) da aplicação da segunda dose e os imunossuprimidos, de 28 dias. Importante informar que o adiantamento de 21 dias é referente à segunda dose e que o reforço segue o mesmo intervalo.

A vacina da Influenza, por sua vez, está disponível para a população acima de seis meses de idade. As doses da vacinação de rotina estão definidas na caderneta da criança e do adolescente.