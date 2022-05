Projeto Formação para a Cidadania voltado aos egressos do Sistema Penal e familiares é finalizado com 20ª oficina sobre educação

Com debate voltado à educação, a Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju) realizou nesta quinta-feira, 19, a 20ª oficina do Projeto Formação para Cidadania, criado e coordenado pelo Escritório Social com foco na promoção de encontros formativos voltados a pessoas que cumprem pena no regime aberto, semiaberto e egressas do Sistema Penal.

O Projeto, iniciado em outubro de 2021, teve o objetivo contribuir para o fortalecimento da reintegração social das pessoas egressas, bem como para a não reincidência no crime, por meio da garantia do acesso aos direitos sociais, impulsionando a mediação desses usuários aos dispositivos disponíveis.

A advogada do Escritório Social, Sterfany Feitosa, destaca os resultados alcançados pelo ciclo de palestras. “Tínhamos como objetivo expor a proposta de trabalho oferecido pelo Escritório Social e obtivemos o êxito almejado, uma vez que o público atendido pelo Equipamento Público aumentou de forma considerável. Além disso, desde que toda a equipe iniciou o Projeto, realizamos 20 oficinas com temas diversos como reintegração social, educação e cultura, cidadania e trabalho. Tudo isso possibilitou aos assistidos o acesso às políticas públicas existentes, assim como a promoção da reintegração social, autonomia pessoal e o resgate da autoestima”, frisou.

A última palestra ministrada, nesta quinta, pelo agente analista em Execução Penal e gerente da Escola Superior de Gestão Prisional e Penitenciária (Esgepen), Rodrigo Araújo, teve como foco o debate sobre educação. “Essas oficinas que o Escritório Social promove tem grande valia para o fortalecimento da tomada de decisões positivas dos assistidos, porque isso faz com que eles possam ampliar o seu entendimento e as possibilidades de ações, tendo em vista que o Escritório Social será sempre uma rede de apoio para o êxito dessa mudança tão esperada. Além disso, os caminhos da educação e do conhecimento promovem mudanças substanciais na qualidade de vida e convivência em sociedade, sobretudo na qualidade da vivência em família”, explicou.

Além de encontros formativos, o Projeto também objetivou prestar um apoio financeiro às famílias dos egressos em situação de vulnerabilidade econômica com doação de cestas de alimentos, vale transporte e certificação aos participantes durante os cadastros e a participação nas oficinas.

Escritório Social

O Escritório Social de Palmas tem gestão compartilhada entre Seciju e Tribunal de Justiça do Tocantins, por meio de uma equipe multiprofissional que atua na busca de acolhimento, orientação e acompanhamento das pessoas egressas, pré-egressas do Sistema Penal e seus familiares para as políticas públicas existentes em diversas áreas.