Projeto “Foco no Fogo” etapa de Gurupi

A Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente e da Defesa Civil Municipal, recebe nesta quarta-feira, 07, a etapa do Projeto “Foco no Fogo”, a partir das 07h30, na sede da Prefeitura da rua 01, no centro da cidade.

O projeto “Foco no Fogo” consiste em ações de orientação e educação ambiental sobre prevenção e combate às queimadas e vai percorrer a zona rural de Gurupi, realizando ainda a entrega de cestas básicas e kits de prevenção contra o novo Coronavírus para as famílias carentes da zona rural.

Foco no Fogo

O Projeto, realizado pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh) e do Comitê Estadual do Fogo, e em parceria com as Prefeituras, atenderá os 30 municípios com maior número de focos de calor registrados em 2020.

Neste ano, em virtude da Pandemia da Covid-19, também serão ofertadas cestas básicas para famílias carentes e mais impactadas pela pandemia. As abordagens focam na orientação e na conscientização sobre a importância do não uso do fogo, da construção de aceiros e os números de telefones que podem ser acionados em caso de flagrante incêndio criminoso.

Entidades participantes:

Corpo de Bombeiros do Estado do Tocantins (CBMTO)

Defesa Civil Estadual

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh)

Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins)

PREVFOGO/IBAMA

Exército

Batalhão da Polícia Militar Ambiental (BPMA)

Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (SEAGRO)

Agência de Defesa Agropecuária (ADAPEC)

Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social (SETAS)

ENERGISA

Prefeitura de Gurupi

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente de Gurupi

Defesa Civil de Gurupi

Aviso de Pauta: Projeto “Foco no Fogo” etapa Gurupi

Data: Quarta-feira, 07 de julho

Horário: 07h30

Local: Prefeitura da rua 01 com Av. Maranhão, no