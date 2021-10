Projeto ‘Feira de Cá’, de Keila Lipe, estreia na Feira da 112 Sul nesta quinta-feira, 07

Um cardápio rico de sons, cores e cheiros. Assim será a primeira das quatro apresentações do ‘Feira de Cá – Keila Lipe Interpreta Sucessos da Música Popular Tocantinense nas Feiras de Palmas’, que acontece nesta quinta-feira, 07, às 20 horas, na Feira da 112 Sul (1.106), de forma aberta e gratuita. O projeto, aprovado no Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic), da Fundação Cultural de Palmas (FCP), contará com um repertório composto por grandes nomes da música popular do Tocantins, como Genésio Tocantins, Braguinha Barroso, Lucimar, Dorivã, dentre outros.

A previsão é que as outras três apresentações sejam realizadas no sábado, 09, na Feira da 307 Norte; no dia 15, na Feira da 304 Sul; e no dia 17, na Feira do Bosque.

A cantora Keila Lipe antecipa que o show está muito ‘bem produzido e ensaiado’ e será uma grata surpresa para o público que frequenta as feiras e também para os feirantes. “Quero convidar os palmenses de todas as regiões da Capital, bem como nossos turistas, que venham curtir esses shows que foram produzidos com muito amor e carinho. Juntar música nas feiras de Palmas, além de uma alegria, é uma responsabilidade que cumprimos com imenso prazer. É levar a boa música tocantinense para locais tão culturais da nossa capital, que são as feiras livres”, ressaltou a cantora.

Em cada um dos shows, a cantora Keila Lipe será acompanhada da banda que tem a seguinte composição: Lucimar – violão e direção musical; Tarcísio Vaz – teclados; Enivaldo Viana – contrabaixo; Diego Cardoso – bateria; e Ruiter Castro – percussão. A produção artística é de Marcelo Sousa.

Sobre o Projeto

O projeto ‘Feira de Cá…’ tem como objetivo levar lazer, entretenimento e cultura aos feirantes e aos usuários das feiras populares de Palmas, por meio da realização de shows musicais itinerantes e gratuitos da cantora e intérprete, Keila Lipe e de sua banda, com um repertório musical genuinamente tocantinense.

Keila Lipe

Cantora e intérprete, Keila Lipe atua no mercado musical tocantinense há mais de 20 anos com apresentações em shows e premiações em vários festivais. Possui um CD gravado: “keilalipe.com/luizteixeira” de autoria e produção do compositor Luiz Teixeira. Participou de várias coletâneas e projetos com artistas como Lucimar Pereira, Genésio Tocantins, Juraildes da Cruz, Braguinha Barroso, dentre outros. Com um repertório eclético, sua prioridade é a MPB e a música regional. Como uma representante legítima da MPB, participou do evento internacional ‘Ano do Brasil na França’, em Paris, em 2005. Atua na noite palmense cantando em bares e em eventos institucionais.

Promic

O Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic) fomenta, por meio de edital, projetos artísticos, culturais e de cidadania com recursos financeiros do Fundo Municipal de Apoio à Cultura, da Prefeitura Municipal de Palmas, por meio da Fundação Cultural de Palmas.

Serviço

O quê: Projeto ‘Feira de Cá – Keila Lipe Interpreta Sucessos da Música Popular Tocantinense nas Feiras de Palmas’ inicia série de apresentações na Capital

Como: realização de shows musicais com acesso gratuito

Onde: Feiras livres de Palmas, Tocantins

Quando: 07/10/21 – Feira da 1.106 Sul (112); 09/10/21 – Feira da 307 Norte; 15/10/21 – Feira da 304 Sul; e 17/10/21 – Feira do Bosque

Horário: a partir das 20 horas

Informações: (63) 9 9230-3182 / pretextooficina@gmail.com