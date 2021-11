Projeto de Léo Barbosa prevê aplicação de terapia ABA para alunos autistas nas escolas estaduais

Tramita na Assembleia Legislativa do Tocantins, o PL 556/2021, de autoria do deputado estadual Léo Barbosa (SD), que dispõe sobre a adoção do Sistema de Inclusão Escolar “ABA” (Análise do Comportamento Aplicada) para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nas escolas da Rede Pública de ensino.

Segundo o texto da propositura, “cada unidade de ensino deverá dispor de profissionais capacitados para a efetiva implementação da técnica ABA, sendo um Psicólogo por unidade escolar, um Pedagogo e dois estagiários de Psicologia para cada quatro indivíduos diagnosticados com autismo”.

A Psicóloga Vitória Regina Costa, pós-graduanda em ABA, explica que tal análise consiste em um conjunto de técnicas e procedimentos advindos de um campo especifico da Psicologia Comportamental, que tem se mostrado eficaz na efetiva inserção de crianças com Transtorno de Espetro Autista no ambiente escolar, quando utilizada precocemente.

“A efetivação deste Projeto seria uma grande conquista, porque o trabalho de profissionais capacitados nas escolas pode proporcionar o Plano de Ensino Individualizado (PEI), que seria unificado entre educação e saúde, ofertando um atendimento multiprofissional ao aluno/paciente e a família também. Isso significa mais qualidade de vida para as crianças autistas”, destacou Vitória.