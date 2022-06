Proinfra: asfalto começa a ser aplicado na Avenida NS-03

A Avenida NS-03, na região norte de Palmas, começa a receber asfalto no trecho ao lado do Parque Sussuapara. Nesta quinta-feira, 09, segue em andamento a aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ). A avenida está interditada entre os cruzamentos com a LO-08 e LO-06. A nova via terá três faixas de 372 metros de pista pavimentada em cada sentido.

Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp), já foi executada a instalação de galeria celular de cerca de 70 metros de extensão, de gabião de 40 metros e terraplanagem.

A obra prevê infraestrutura completa, desde rede de drenagem pluvial, calçadas com acessibilidade e sinalização viária. Cerca de 87,5% de seu projeto já foi executado. O trecho em obras permanece fechado ao tráfego até conclusão de sinalização viária, meios-fios, calçadas e outras melhorias.

Entenda

A antiga ponte sobre o córrego Sussuapara, que ficava ali, perdeu trafegabilidade sendo substituída por galeria tripla celular, solução de engenharia idêntica à usada na NS-04, ao lado do Parque dos Povos Indígenas.

O investimento total na NS-03 é de R$ 5.203.545,78 do Programa de Ampliação de Infraestrutura Urbana de Palmas (Proinfra). A obra em questão foi iniciada em setembro de 2021 com previsão de entrega para 2022.