Programações diversificadas marcam as comemorações do 161° aniversário de Porto Nacional, na manhã de 13 de julho

As comemorações dos 161 anos de emancipação política e 284 anos de história de Porto Nacional movimentaram a cidade, atraindo a população, empresários, artistas, lideranças religiosas e políticas de todo o Estado, para acompanhar as programações alusivas à data, que incluíram ainda inaugurações de obras e assinatura de ordens de serviços.

Se apresentaram na solenidade, a Banda da Guarda Municipal mestre Adelino, Meire Pessoa – que entoou o hino da cidade, a Fanfarra Furiosa, Alunos do CRAS – regidos pelo Mestre João Matos, que fizeram uma apresentação de Karatê, Tambores do Tocantins, Joãozinho da Folia, e por fim a dona Julieta que é assistida pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS União, recitando um lindo poema de sua autoria em homenagem ao aniversário da cidade.

Logo no início da manhã, às 07h30 , foi inaugurada a Escola de Tempo Integral Dr. Francisco Pinheiro de Lemos, no Setor Imperial, obra orçada em aproximadamente R$ 4 milhões. Posteriormente às 09h foi realizado o descerramento da placa de reinauguração da Praça do Centenário, que passou por uma revitalização total. Logo após foram entregues a 10 personalidades marcantes de Porto Nacional, as Comendas de Honra ao Mérito, Dr. Francisco Aires da Silva.

Receberam a Comenda Dr.Francisco Aires da Silva

Wanderlei Barbosa Castro (Governador do Tocantins)

Adaziel Teixeira Medrado

Ceres Sepúlvida da Silva Pereira

Edetina Pereira Rodrigues

Lucimar Oliveira Negre

Fátima Regina Pereira de Macedo

Irmã Danize Pereira da Mata

César Evangelista Fernandes Bressanin

João Batista Ribeiro (Joãozinho da Folia)

Cosma Alves de Macedo

Arnaldo Pereira Logrado

Após as homenagens, foram assinadas ordens de serviços para execução de importantes obras que contribuirão para o desenvolvimento da cidade. Encerrando as comemorações da manhã, todos os presentes cantaram os parabéns pelo aniversário do município e degustaram um bolo gigante feito especialmente em celebração a data.

Em discurso emocionado, o prefeito Ronivon Maciel destacou que a gestão tem se empenhado para realizar entregas relevantes para o desenvolvimento econômico e social do município, enfatizando ainda os esforços em prol da valorização da história portuense, haja vista que o município é o berço cultural do Tocantins.

Ao longo do dia e no período da noite, as comemorações pelo aniversário da cidade tiveram continuidade.

Por: Nadya Mayara

Secretaria Municipal de Comunicação