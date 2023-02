Programação de Carnaval de rua aquece economia de Palmas

Faltando 15 dias para o Carnaval, que este ano acontece de 17 a 21 de fevereiro, o comércio de Palmas já está enfeitado de brilhos, plumas e muita cor para receber a folia. A ideia é atrair a atenção do consumidor e aumentar os lucros com a festa de Momo.

Em uma loja de bijuterias na Avenida JK, o aumento nas vendas já está sendo percebido. A expectativa, segundo a proprietária, é de que na semana do Carnaval, o aumento em relação aos outros meses seja de pelo menos 10%.

Outro setor que também deve aumentar seu faturamento é o de vestuário e calçados esportivos. A expectativa é que a procura por shorts, blusas, calças leggins, roupas de banho, sapatos e sandálias estilo papete tenham bastante procura no período.

Programação

Neste ano, a Capital terá duas programações distintas, uma religiosa, com o já tradicional Capital da Fé; e a folia, com blocos de rua. Ambas acontecerão simultâneas e foram elaboradas com a intenção de oferecer ao palmense e turistas opções de desconcentração e alegria durante o feriado prolongado.

Mas, além de entretenimento e apoio ao comércio formal, os dias de folia também prometem aquecer a economia informal. Para isso, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego (Sedem) recebeu inscrições e vai selecionar 34 trabalhadores para comercializarem seus produtos no período. O resultado da seleção deve ser divulgado no dia 10, às 15 horas, no auditório do Centro de Convenções Arnaud Rodrigues, em frente ao supermercado Atacadão.

Folia

Mas nem só de comércio se aquece a economia no Carnaval. A festa também promete arrastar muitos foliões para a avenida, gerar renda e apoiar a cultura local. Afinal, a Prefeitura Municipal, por meio da Fundação Cultural de Palmas (FCP), vai investir nos blocos de rua o montante de R$ 225 mil.

O edital de apoio ao Carnaval de rua de Palmas foi publicado na página da FCP e foi informado pela portaria GAB-P/FCP/Nº 007/2023, publicada no dia 30 de janeiro, na edição 3.149, do Diário Oficial do Município (DOM).

Adoração

Além da folia, quem optar por uma festa religiosa poderá participar do tradicional Capital da Fé, que terá programação diversificada, com apresentação de cantores gospel e católicos, durante as cinco noites de Carnaval. Esta festa será realizada no estacionamento do Estádio Nilton Santos e já foram confirmados como atração o Padre Fábio de Melo, Padre Alessandro, as bandas Rosa de Saron, Anjos do Resgate, Catedral, e as cantoras gospel Damares, Sarah Farias, Midian Lima, DJ PV, Pregador Luo e Cassiane. Ao todo serão quatro shows por noite, incluindo apresentações de artistas católicos e gospel regionais. Saiba mais aqui.