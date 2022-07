Programação da prefeitura movimenta a Capital em mais um fim de semana

O projeto ‘Palmas Férias 2022’ da Prefeitura da Capital segue nas praias, parques e em Taquaruçu, com atrações para as famílias palmenses e visitantes, com muito esporte, diversão e cultura. Neste final de semana a programação começa no final da tarde desta sexta-feira, com aulas de beach tênis, das 17 às 21 horas, oferecidas gratuitamente, na Praia da Graciosa. No sábado, 23, os frequentadores do local poderão desfrutar de aulas de zumba, a partir das 18 horas.

Além das programações específicas, todos os finais de semana têm atividades fixas, a exemplo da Vila dos Sabores, na Praia da Graciosa, que oferece experiência gastronômica da cozinha regional, a preços acessíveis; além de uma feira de artesanato. Na Praia do Caju, os frequentadores contam com equipamentos esportivos para a prática de vôlei de praia, futebol de areia, futevôlei, beach tênis, golzinho e jogos de tabuleiro. As opções fixas todos os domingos nas praias do Caju e Arnos são apresentação para crianças; brinquedos infláveis; futebol de sabão e shows regionais.

“Já podemos considerar o projeto ‘Palmas Férias 2022’ como exitoso. Tínhamos o desafio de oferecer uma programação diversificada e segura neste período de retorno das atividades após dois anos de restrições impostos pela pandemia do novo Coronavírus. Além de toda a programação, o município tem garantido vacinas contra a Covid-19 e gripe, testagem nas unidades de Saúde e tudo tem fluído com tranquilidade”, destaca o presidente da Agência Municipal de Turismo (Agtur), Tom Lira.

Parque Cesamar

Além da programação nas praias, um evento que promete movimentar – literalmente – o palmense no domingo, 24, é o passeio ‘Trilhas do Cesamar’, que vai percorrer sete quilômetros em uma das trilhas do Parque e conta com 450 participantes inscritos. O presidente da Fundação Municipal da Juventude de Palmas (FJP), Nélio Nogueira Lopes, explicou que foi necessário restringir as vagas para respeitar a capacidade de carga nas matas do Parque Cesamar e não causar risco ao Meio Ambiente.

Outro cuidado foi dividir os trilheiros em categorias para que todos possam aproveitar o passeio conforme sua condição física permita. A concentração para o evento será às 6 horas, na Fundação Municipal de Juventude, ao lado do estacionamento do parque. Já a largada está prevista para as 7 horas.

“Nossa intenção era que mais pessoas pudessem participar, mas é necessário oferecer segurança, além de preservar o patrimônio ambiental. Também queremos conciliar entretenimento, esportes e cultura acessíveis a todos os palmenses”, destacou.

Meio ambiente

A programação do “Palmas Férias 2022” também tem ações de responsabilidade ambiental. Técnicos a Fundação Municipal de Meio Ambiente (FMA) levam informações aos finais de semanasobre benefícios da reciclagem e como realizar o descarte correto dos resíduos, que fazem parte do Programa Renova, auxiliar da gestão de resíduos da Capital.

A ação da FMA também conta com contêineres temporários, instalados nas praias da Graciosa, Arnos, Caju e Prata, para recebimento de recicláveis – papel, metais, plásticos e óleo usado. As estações itinerantes são do mesmo modelo das que já estão em funcionamento na cidade.

Parceiros e apoiadores

Além da Agtur e da FJP também participam da realização do ‘Palmas Férias 2022’, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego (Sedem), Fundações Cultural de Palmas (FCP) e Fundação do Esporte e Lazer (Fundesportes). O evento conta ainda com o apoio da Secretaria Municipal de Comunicação (Secom), Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu), Secretaria Municipal de Saúde e Fundação do Meio Ambiente (FMA).

Programação

Dias 22, 23 e 24

Vila dos Sabores – Praia da Graciosa

Feira de Artesanato – Praia da Graciosa

Ginástica Rítmica – Praia da Graciosa

Equipamentos esportivos na praia do Caju com vôlei de praia, futebol de areia, futevôlei, beach tênis, golzinho e jogos de tabuleiro

Aulas de Zumba no Palco Sunset – Praia da Graciosa

Aulas de Beach Tênis na Praia da Graciosa

Jogos de Beach Tênis e Futevôlei na Praia da Graciosa

Dias 30 e 31

Vila dos Sabores – Praia da Graciosa

Feira de Artesanato – Praia da Graciosa

Ginástica Rítmica – Praia da Graciosa

Campeonato Estadual de Futebol de Areia na Praia das Arnos

Equipamentos esportivos na praia do Caju com vôlei de praia, futebol de areia, futevôlei, beach tênis, golzinho e jogos de tabuleiro

Todos os domingos a partir das 16h30, na Praia do Caju e das Arnos

Apresentação de espetáculo para crianças

Brinquedos infláveis e futebol de sabão

Shows regionais

Texto: Georgethe Pinheiro – Secom/Palmas

Edição: Secom/Palmas